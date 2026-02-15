Vilagarcía
Dos heridos, uno de ellos una menor, en sendas agresiones en la zona TIR de Vilagarcía
La Policía Local denunció a un conductor por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia
La Policía Local atendió durante la pasada madrugada dos agresiones en la zona TIR de Vilagarcía, una de las cuales afectó a una menor de edad. Ambas se saldaron con heridas de carácter leve y con traslado en ambulancia a un centro sanitario.
Además, los agentes investigan a un conductor por un delito contra la seguridad vial, por su negativa a someterse a la prueba de alcoholemia. Otro, fue interceptado ebrio y al volante de un coche en Rosalía de Castro. La Policía Local también asistió a un joven por una intoxicación etílica. Fue trasladado en ambulancia al Hospital do Salnés.