Dos heridos, uno de ellos una menor, en sendas agresiones en la zona TIR de Vilagarcía

Vistas de la zona TIR Mónica Ferreirós

La Policía Local atendió durante la pasada madrugada dos agresiones en la zona TIR de Vilagarcía, una de las cuales afectó a una menor de edad. Ambas se saldaron con heridas de carácter leve y con traslado en ambulancia a un centro sanitario.

Además, los agentes investigan a un conductor por un delito contra la seguridad vial, por su negativa a someterse a la prueba de alcoholemia. Otro, fue interceptado ebrio y al volante de un coche en Rosalía de Castro. La Policía Local también asistió a un joven por una intoxicación etílica. Fue trasladado en ambulancia al Hospital do Salnés.