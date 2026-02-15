Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Dos heridos, uno de ellos una menor, en sendas agresiones en la zona TIR de Vilagarcía

La Policía Local denunció a un conductor por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia

Olalla Bouza
15/02/2026 12:40
Vistas de la zona TIR
Vistas de la zona TIR
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Local atendió durante la pasada madrugada dos agresiones en la zona TIR de Vilagarcía, una de las cuales afectó a una menor de edad. Ambas se saldaron con heridas de carácter leve y con traslado en ambulancia a un centro sanitario.

Además, los agentes investigan a un conductor por un delito contra la seguridad vial, por su negativa a someterse a la prueba de alcoholemia. Otro, fue interceptado ebrio y al volante de un coche en Rosalía de Castro. La Policía Local también asistió a un joven por una intoxicación etílica. Fue trasladado en ambulancia al Hospital do Salnés.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina