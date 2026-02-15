Mi cuenta

Vilagarcía

Detienen a un joven de 19 años por agredir a su pareja, de 18, en Vilagarcía

La Policía Local activó el sistema Viogén

Olalla Bouza
15/02/2026 17:19
Recreación de violencia machista
Recreación de violencia machista
Mónica Ferreirós
La Policía Local de Vilagarcía detuvo a un joven de 19 años por presunta agresión machista contra su pareja, una chica de solo 18. Los hechos se produjeron en el domicilio habitual de ambos.

Los agentes activaron el sistema Viogén. Los hechos ocurrieron a lo largo de esta mañana.

Si estás sufriendo violencia machista, además de presentar una denuncia puedes llamar al teléfono de apoyo habilitado, 016, que no deja rastro en la factura aunque es necesario borrarlo, manualmente, del registro de llamadas.

