Detienen a un joven de 19 años por agredir a su pareja, de 18, en Vilagarcía

Recreación de violencia machista Mónica Ferreirós

La Policía Local de Vilagarcía detuvo a un joven de 19 años por presunta agresión machista contra su pareja, una chica de solo 18. Los hechos se produjeron en el domicilio habitual de ambos.

Los agentes activaron el sistema Viogén. Los hechos ocurrieron a lo largo de esta mañana.

Si estás sufriendo violencia machista, además de presentar una denuncia puedes llamar al teléfono de apoyo habilitado, 016, que no deja rastro en la factura aunque es necesario borrarlo, manualmente, del registro de llamadas.