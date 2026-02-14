Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía se rinde con amor al comercio y la hostelería local

El photocall de Zona Aberta mezcló San Valentín con el Entroido y demostró las diversas formas de quererse

Olalla Bouza
14/02/2026 20:05
Dos de los participantes en el photocall
Cedida
La campaña ‘Quérote Moito’, que impulsa la asociación Zona Aberta, demostró una vez más en Vilagarcía las diversas manifestaciones de amor que existen. Pasaron por el photocall instalado en la Praza de Galicia parejas tradicionales, pero también familias enteras, grupos de amigos y hasta las mascotas, que ya reinan en todos los rincones instagrameables del planeta. Hubo también pasión por el comercio y la hostelería local, ya que fueron muchos los que mostraron un ticket de compra o consumición, para poder hacerse con la instantánea y participar en el sorteo. A esta nueva edición de la campaña no se pudieron resistir, ni siquiera, Alberto Varela y Paola María.

