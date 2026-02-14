Vilagarcía se rinde con amor al comercio y la hostelería local

Dos de los participantes en el photocall Cedida

La campaña ‘Quérote Moito’, que impulsa la asociación Zona Aberta, demostró una vez más en Vilagarcía las diversas manifestaciones de amor que existen. Pasaron por el photocall instalado en la Praza de Galicia parejas tradicionales, pero también familias enteras, grupos de amigos y hasta las mascotas, que ya reinan en todos los rincones instagrameables del planeta. Hubo también pasión por el comercio y la hostelería local, ya que fueron muchos los que mostraron un ticket de compra o consumición, para poder hacerse con la instantánea y participar en el sorteo. A esta nueva edición de la campaña no se pudieron resistir, ni siquiera, Alberto Varela y Paola María.