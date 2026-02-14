Un detenido en Vilagarcía por intentar agredir a un policía local tras negarse a hacer la prueba de alcoholemia

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía detuvo a un conductor que intentó agredir a un agente, tras negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Está acusado de un delito de atentado a la autoridad.

Fue una de las incidencias de esta jornada del sábado y ocurrió durante la tarde. Por la mañana, la Policía Local interceptó al conductor de un ciclomotor que circulaba bajo la ingesta de drogas en la zona de Trabanca Sardiñeira. Además, se registraron tres accidentes con daños materiales.

La Policía Local también ayudó a un peatón que se cayó en la plaza Martín Gómez Abal, en el barrio de O Castro, y que presentaba heridas de carácter leve.