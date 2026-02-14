Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un cocido con sabor a verano en San Fidel de Carril

Éxito de participación en el Xantar para recaudar fondos para las fiestas de julio

Olalla Bouza
14/02/2026 20:11
La organización puso una carpa
La organización puso una carpa
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La gastronomía es una de las piezas principales de cualquier fiesta que se precie en Galicia. Especialmente durante el invierno. En estas fechas, el cocido es el rey de los platos, mientras que a la hora del postre no faltan filloas y orejas. En Carril no faltaron estos manjares, pero todo con sabor a verano.

Y eso que muchos iban bien abrigados, con disfraces de vaca. Pero la diversión del Entroido estuvo mezclada, en el ya tradicional Xantar organizado por la Comisión de San Fidel, con las ganas de las fiestas que se celebran en el mes de julio y que son muy esperadas en la localidad.

Además, por primera vez en mucho tiempo, el cielo amaneció soleado. En cualquier caso, la organización, que cuenta con la colaboración del Concello y de empresas patrocinadoras, dispuso de una carpa, que no vino mal en una zona, la del puerto, azotada por el viento.

Algunas de las participantes fueron abrigadas
Algunas de las participantes fueron abrigadas
Gonzalo Salgado

La comida sirvió para recaudar fondos para las próximas fiestas, pero, sobre todo, para divertirse entre amistades

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina