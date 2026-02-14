Un cocido con sabor a verano en San Fidel de Carril

La organización puso una carpa Gonzalo Salgado

La gastronomía es una de las piezas principales de cualquier fiesta que se precie en Galicia. Especialmente durante el invierno. En estas fechas, el cocido es el rey de los platos, mientras que a la hora del postre no faltan filloas y orejas. En Carril no faltaron estos manjares, pero todo con sabor a verano.

Y eso que muchos iban bien abrigados, con disfraces de vaca. Pero la diversión del Entroido estuvo mezclada, en el ya tradicional Xantar organizado por la Comisión de San Fidel, con las ganas de las fiestas que se celebran en el mes de julio y que son muy esperadas en la localidad.

Además, por primera vez en mucho tiempo, el cielo amaneció soleado. En cualquier caso, la organización, que cuenta con la colaboración del Concello y de empresas patrocinadoras, dispuso de una carpa, que no vino mal en una zona, la del puerto, azotada por el viento.

La comida sirvió para recaudar fondos para las próximas fiestas, pero, sobre todo, para divertirse entre amistades