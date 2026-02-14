Las familias de la escuela infantil de A Lomba apoyan a las profesoras: "Las instalaciones son un desastre"

Familias y profesoras se concentraron delante del Concello Gonzalo Salgado

Las familias de la guardería municipal de A Lomba apoyan a las trabajadoras en la reclamación de la licitación del contrato. Aseguran que las condiciones del servicio no son las idóneas, ni tampoco las instalaciones. “Son un desastre”, explica una madre, que señala que “recibimos llamadas la tarde anterior para que al día siguiente no llevemos a los niños, porque llovió y hay humedad” en el edificio.

Además, piden una mayor facilidad para la conciliación, ya que las entradas y salidas se hacen cada media hora. “Si tienes que entrar a trabajar a las 9:30 llegas tarde porque a y veinte nadie te abre la puerta”, apuntan. También detectan falta de inversión en la renovación de los juegos. “Los tenemos que llevar nosotras”, explica esta portavoz de las familias, que también critican que el proyecto para mejorar el patio exterior lleva años estancado. “El Concello le echa la culpa a la empresa y viceversa”, explica esta madre, que en varias ocasiones barajó sacar a su hijo, de dos años, del centro de A Lomba pero “no lo hice por las educadoras y por el niño, para que tenga estabilidad”.

La comunidad educativa salió ayer a la calle para reclamar la licitación del contrato. Fue con una concentración en la Praza de Ravella que contó con el apoyo de los grupos políticos del PP y el BNG, así como del sindicato CIG, que representa a las trabajadoras. Estas lamentaron, en un comunicado, que no exista “compromiso claro” por parte del grupo de gobierno y consideran “de xustiza” que se dé una solución “canto antes” ya que consideran que siempre “houbo un trato de favor” para un contrato que lleva más de treinta años en vigor. Los retrasos en la licitación, explican, les pasaron factura el año pasado, con una merma de 200 euros mensuales. Además, creen que esta tardanza está también afectando al propio servicio, con menos alumnado (en estos momentos hay sobre 115). Por último, denuncian que no reciben con puntualidad las nóminas y piden una “saída viable” a este problema.

El Pleno aprobó en enero una moción del PP para pedir la licitación de este servicio. La CIG pide, directamente, su municipalización, una opción que no parece barajarse desde Ravella De hecho, desde el gobierno local apuntaron ayer que están “axilizando ao máximo” la redacción de los pliegos, pero aseguran que la situación administrativa “non repercute no servizo aos usuarios, que se continúa prestando nas mellores condicións”, en gran medida, dicen, “grazas ao compromiso das traballadoras”, a las que agradece “a súa profesionalidade” y buen hacer.

Pérdida de ingresos

El plazo que se maneja para que estén listos los pliegos es en primavera. Desde el ejecutivo explican que los técnicos están trabajando “xa dende hai tempo” en esta tarea, pero que presenta complejidad por tratarse de un servicio de atención a la infancia, así como porque tiene que adaptarse a las actuales condiciones, al haberse establecido la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, “e a consecuente perda de ingresos”. El gobierno local muestra su apoyo a la plantilla del centro de A Xunqueira y recuerda que “para axudar a paliar a situación, en tanto non se renova a concesión” y para facilitar el cobro de las nóminas, “o Concello está aportando financiamento por riba” de lo que establece el contrato. Una vez estén listos los pliegos, se publicará el concurso en la Plataforma de Contratación Pública, “previsiblemente antes do verán”, explican fuentes municipales, que inciden en que así se explicó al sindicato.