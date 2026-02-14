La limpieza de la playa de Vilagarcía se salda con 150 kilos de basura alejada del mar

Aparecieron hasta botas en la limpieza Cedida

La asociación Limparousa recogió 150 kilos de basura en la recogida organizada en la playa de A Concha-Compostela, en Vilagarcía. La imagen de este transitado arenal era desoladora estos días atrás, después de los temporales y de las mareas registradas.

El colectivo de jóvenes, que realiza una importante labor medioambiental, organizó para la primera tarde soleada en meses una batida voluntaria que permitió alejar de las costas de Arousa 150 kilos de basura. Entre los restos que aparecieron había hasta botas y, sobre todo, tarugos de las bateas. Hasta 26 kilos de estos palillos plásticos retiraron los jóvenes, que lanzaron un mensaje de concienciación para una actividad sostenible en las aguas de la Ría.

Los temporales también están dejando a lo largo de todo el litoral de las Rías Baixas restos de aves muertas. En A Concha-Compostela aparecieron siete frailecillos, un parrulo, dos anduriñas y dos gaviotas.