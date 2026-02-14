Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La limpieza de la playa de Vilagarcía se salda con 150 kilos de basura alejada del mar

Limparousa organizó una batida con voluntarios y pide concienciación sobre los tarugos de las bateas

Olalla Bouza
14/02/2026 22:26
Aparecieron hasta botas en la limpieza
Aparecieron hasta botas en la limpieza
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación Limparousa recogió 150 kilos de basura en la recogida organizada en la playa de A Concha-Compostela, en Vilagarcía. La imagen de este transitado arenal era desoladora estos días atrás, después de los temporales y de las mareas registradas.

El colectivo de jóvenes, que realiza una importante labor medioambiental, organizó para la primera tarde soleada en meses una batida voluntaria que permitió alejar de las costas de Arousa 150 kilos de basura. Entre los restos que aparecieron había hasta botas y, sobre todo, tarugos de las bateas. Hasta 26 kilos de estos palillos plásticos retiraron los jóvenes, que lanzaron un mensaje de concienciación para una actividad sostenible en las aguas de la Ría.

Los temporales también están dejando a lo largo de todo el litoral de las Rías Baixas restos de aves muertas. En A Concha-Compostela aparecieron siete frailecillos, un parrulo, dos anduriñas y dos gaviotas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina