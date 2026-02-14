Mi cuenta

Vilagarcía

La asociación O Castro anima el Hospital do Salnés

La rondalla y la coral ofrecieron un concierto en el salón de actos

Olalla Bouza
14/02/2026 18:35
Un momento de la actuación
Un momento de la actuación
Cedida
El Hospital do Salnés acogió esta tarde una actuación muy especial. Se trata de la ofrecida por la Asociación Cultural O Castro de Baión, a cargo de la rondalla y de la coral. 

La iniciativa se enmarca en las acciones de humanización de la atención sanitaria que pone en marcha el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con el objetivo de contribuir al bienestar emocional de las personas hospitalizadas, de sus familias y de las usuarias presentes en el centro de Ande.

El concierto es el en salón de actos y, según explicó Tere Pazos (coordinadora de los grupos musicales de la asociación e integrante de la rondalla), "imos todos encantados de poder alegrar e axudar a levantar o ánimo, aínda que sexa por un pequeno momento, daquelas persoas que nun momento da súa vida teñen que estar ingresadas nun hospital".

