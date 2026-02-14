La asociación O Castro anima el Hospital do Salnés

Un momento de la actuación Cedida

El Hospital do Salnés acogió esta tarde una actuación muy especial. Se trata de la ofrecida por la Asociación Cultural O Castro de Baión, a cargo de la rondalla y de la coral.

La iniciativa se enmarca en las acciones de humanización de la atención sanitaria que pone en marcha el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con el objetivo de contribuir al bienestar emocional de las personas hospitalizadas, de sus familias y de las usuarias presentes en el centro de Ande.

El concierto es el en salón de actos y, según explicó Tere Pazos (coordinadora de los grupos musicales de la asociación e integrante de la rondalla), "imos todos encantados de poder alegrar e axudar a levantar o ánimo, aínda que sexa por un pequeno momento, daquelas persoas que nun momento da súa vida teñen que estar ingresadas nun hospital".