Diario de Arousa

Vilagarcía

Estas son las fechas para donar sangre en Vilagarcía

La Unidad Móvil estará en Elpidio Villaverde

Olalla Bouza
14/02/2026 13:58
Imagen de archivo de una unidad móvil en Vilagarcía
Imagen de archivo de una unidad móvil en Vilagarcía
La unidad móvil de donación de sangre regresa a finales de la próxima semana a Vilagarcía. Estará en un lateral del Auditorio Municipal- Rúa Elpidio Villaverde- el jueves por la tarde (de 16 a 21 horas) y el viernes durante todo el día (por la mañana el horario será de 10 a 14 horas). 

El Concello de Vilagarcía y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue hacen un llamamiento a la participación de la ciudadanía en este acto de generosidad, "xa que cada día necesítanse 400 unidades de sangue par atender a demanda dos hospitais galegos".

Desde el centro recuerdan que solo se necesita ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y disponer de diez minutos para participar en la campaña. Las personas interesadas deben llevar la tarjeta de donación o el DNI e informar al médico de la unidad de si toman algún medicamento. Además, recuerdan que para donar hay que almorzar, que no se debe hacer una comida copiosa y que, después de comer, hay que esperar dos horas antes de proceder a la extracción.

