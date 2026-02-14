El vilagarciano Francisco Díaz-Fierros recibirá la medalla del Consello da Cultura Galega

Francisco Díaz-Fierros Wikipedia

El Consello da Cultura Galega entregará una de sus medallas de honor al vilagarciano Francisco Díaz- Fierros Viqueira, por su contribución al desarrollo de la ciencia en el ámbito autonómico. Doctor en Farmacia, catedrático de Edafología y Química Agrícola, recibirá el galardón junto a la filóloga estadounidense Kathleen March. La celebración tendrá lugar el 24 de febrero, en la se de la institución, y será retransmitida en directo a través de internet.

Díaz-Fierros (Vilagarcía, 1941) participó activamente en la investigación sobre suelos gallegos, climatología agraria, interacción suelo-agua y el efecto de los incendios forestales.

Ya en 1978 fue el propulsor, junto con el profesor Antón Santamarina, del término ‘solo’, en el gallego común, como el objeto del estudio de la terminología.

El plenario del CCG acordó, en la sesión celebrada el pasado 24 de octubre de 2025, estas distinciones. La Medalla del Consello da Cultura Galega fue creada en 2018 para reconocer la relevancia y significación de personas que sobresalen, de manera especial, en los servicios prestados al organismo o a la cultura gallega, en general. Con este galardón se reconoce la importancia de la diplomacia cultural y de la acción exterior para el futuro de la cultura gallega, así como el importante peso de la diáspora en la conformación de la imagen de la Galicia contemporánea.

Los anteriores homenajeados fueron Luis García Montero y Helena González (2022); y Pablo Figueroa Dorrego, Ana Paula Laborinho y, a título póstumo, Francisco Lores Mascato, en la primera edición, la de 2018.

Guía sobre la naturaleza

Francisco Díaz-Fierros Viqueira realizó el Bachillerato en Ribadeo y, posteriormente, se trasladó a Santiago de Compostela, para el curso preuniversitario en el Xelmírez y la licenciatura en Farmacia. En 1966 estuvo becado en el Laboratoire des Sols, en Francia. A su regreso, empieza a trabajar en el Centro de Edafoloxía Vexetal del CSIC, en Santiago, y ya desde 1970 en la Universidad. Colaboró en la realización del Mapa Nacional de los Suelos, en la elaboración de la zona húmeda española y también realizó una actividad humanista, con trabajos y guías sobre la naturaleza de Galicia y su vínculo a la cultura.