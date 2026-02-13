Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía inicia las obras en la Rúa Ameal

El objetivo es dotar de saneamiento a más de una decena de viviendas

Olalla Bouza
13/02/2026 19:06
Varela y el edil de Obras, José María González, en la presentación del plan de saneamiento
Mónica Ferreirós
 La empresa Marconsa y técnicos municipales procedieron esta mañana a efectuar el replanteo de los terrenos de la Rúa Ameal, el paso previo y que da inicio a las obras para dotar de saneamiento a las viviendas emplazadas en esta zona de A Lagoa, en Sobrán. El proyecto promovido por el Concello beneficiará a una decena de casas que, además, verán mejorado el servicio de abastecimiento de agua potable, que se amplía, y la red de recogida de pluviales. Se trata, explican fuentes municipales, de una intervención compleja, debido a la orografía del terreno, que imposibilitó conectar a la red general las nuevas canalizaciones de saneamiento.

Por ello, será preciso instalar un sistema autónomo de depuración lo que, junto a la mejora de los otros servicios y el asfaltado de la calle, eleva el coste de la actuación a 86.000 euros.

Con esta intervención, el ejecutivo que preside Alberto Varela atiende a la petición trasladada por la vecindad del lugar, que ya fue informada de las características del proyecto, del inicio de la sobras y del plazo de ejecución, previsto en tres meses. Además, el regidor pidió comprensión, ante las lógicas molestias que puedan sufrir durante el desarrollo de las obras. El proyecto se enmarca en los planes de mejora del saneamiento de Ravella.

