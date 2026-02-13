Mi cuenta

Vilagarcía

Limpiarousa convoca una limpieza de la playa de A Concha-Compostela

Será mañana, a partir de las 16:30 horas y la quedada es en el lavadero

Olalla Bouza
13/02/2026 20:02
Restos plásticos en la orilla del mar
Restos plásticos en la orilla del mar
La asociación Limpiarousa convoca para mañana por la tarde una recogida voluntaria de la basura que se encuentra distribuida a lo largo de la playa A Concha- Compostela. El colectivo medioambiental estuvo esperando a una jornada anticiclónica para poder llevar a cabo esta acción.

La quedada es a partir de las 16:30 horas en el lavadero de Carril, al lado de la antigua fábrica de Alemparte. Convocan a la ciudadanía a participar en esta necesaria acción medioambiental y ecológica, para impedir que toda la basura acumulada llegue de nuevo a los mares.

Tras los temporales de los pasados días, la playa vilagarciana apareció cubierta de restos plásticos, de palos enormes y de incomprensibles restos, como zapatillas, neumáticos o un paquete de seis botellas llenas.

