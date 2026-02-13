Limpiarousa convoca una limpieza de la playa de A Concha-Compostela

Restos plásticos en la orilla del mar Gonzalo Salgado

La asociación Limpiarousa convoca para mañana por la tarde una recogida voluntaria de la basura que se encuentra distribuida a lo largo de la playa A Concha- Compostela. El colectivo medioambiental estuvo esperando a una jornada anticiclónica para poder llevar a cabo esta acción.

La quedada es a partir de las 16:30 horas en el lavadero de Carril, al lado de la antigua fábrica de Alemparte. Convocan a la ciudadanía a participar en esta necesaria acción medioambiental y ecológica, para impedir que toda la basura acumulada llegue de nuevo a los mares.

Tras los temporales de los pasados días, la playa vilagarciana apareció cubierta de restos plásticos, de palos enormes y de incomprensibles restos, como zapatillas, neumáticos o un paquete de seis botellas llenas.