Limpiarousa convoca una limpieza de la playa de A Concha-Compostela
Será mañana, a partir de las 16:30 horas y la quedada es en el lavadero
La asociación Limpiarousa convoca para mañana por la tarde una recogida voluntaria de la basura que se encuentra distribuida a lo largo de la playa A Concha- Compostela. El colectivo medioambiental estuvo esperando a una jornada anticiclónica para poder llevar a cabo esta acción.
La quedada es a partir de las 16:30 horas en el lavadero de Carril, al lado de la antigua fábrica de Alemparte. Convocan a la ciudadanía a participar en esta necesaria acción medioambiental y ecológica, para impedir que toda la basura acumulada llegue de nuevo a los mares.
Tras los temporales de los pasados días, la playa vilagarciana apareció cubierta de restos plásticos, de palos enormes y de incomprensibles restos, como zapatillas, neumáticos o un paquete de seis botellas llenas.