La ordenanza definitiva de Xoán XXIII eleva hasta tres horas el tiempo de estacionamiento gratuito

Imagen del parking Xoán XXIII Gonzalo Salgado

El texto final de la ordenanza fiscal que regulará la tasa por el uso de los aparcamientos municipales subterráneos (Xoán XXIII y el futuro de la Rúa Concha) amplía las condiciones de gratuidad previstas en la primera redacción. La primera hora de uso libre para vehículos incluidos en el padrón del impuesto de circulación del Concello se amplía a noventa minutos. La medida incluso podrá extenderse a las tres horas en caso de coincidir de los usuarios y entidades conveniadas.

La aprobación definitiva de la norma se someterá al Pleno en la sesión de febrero o en la de marzo, una vez resueltos los informes técnicos y jurídicos.

Otras novedades que contempla la normativa es una tabla de precios "moi alcanzables para a cidadanía, con bonificacións para estacionamentos de longa duración, con importantes descontos, coa finalidade de proporcionar á veciñanza alternativas accesibles e céntricas", señalan desde Ravella.

Un máximo que no alcanza los 20 euros

Así, el texto recoge que, a partir del periodo inicial de uso gratuito, comenzará a aplicarse el precio de fracción por minuto, fijado en 0,013 euros (lo que supone que una hora no llega a los 78 céntimos). El máximo a pagar por todo el día será de 18,66 euros.

Establecen además dos tipos de abonos de larga duración para automóviles, por 15 y por 30 días que, a su vez, podrá ser de 12 y 24 horas. El precio quincenal será de 55,96 euros por jornada completa y de 44,77 por media; mientras que el mensual será de 74,51 y 59,69 respectivamente. Para bicicletas, existirá un único tipo de abono, mensual 24 horas, siendo la tasa de 37,31 euros para las primeras y de 14,92 para las segundas.

Convenio con entidades

Con el objetivo es colaborar con determinados sectores y/o colectivos, la ordenanza prevé la firma de convenios para que clientes y usuarios gocen de gratuidad durante 90 minutos. La norma establece un periodo flexible de 15 minutos para que los vehículos abandonen las instalaciones después de tener abonada la tasa. También recoge que el estacionamiento sea rotatorio, por lo que no habrá reserva o asignación de plazas, con la excepción de los titulares de abonos periódicos. Además, establece que el acceso a los aparcamientos municipales soterrados se hará mediante tarjeta magnética, para cuya obtención será necesario depositar una fianza.

Equipos de gestión

Por otra parte, los equipos de gestión están a punto de ser adjudicados. Salieron a licitación por 123.000 euros. Una vez firmado el contrato, la empresa que resulte contratada tendrá un plazo de tres meses para el suministro e instalación de los métodos de control de acceso, de pago y de videovigilancia. Será cuando todo esto entre en funcionamiento cuando entre en vigor la ordenanza que, en primer lugar, se pondrá en marcha en Xoán XXIII. El uso de A Concha será cuando el depósito de vehículos de la Policía Local se traslade a la parcela municipal de O Pousadoiro.

La ordenanza forma parte de la estrategia VaiCar! de movilidad sostenible que está llevando a cabo el Concello de Vilagarcía y que incluye una red de aparcamientos disuasorios que suman ya 2.400 plazas y que, en pocos meses, incluirán 300 más en Os Duráns y Carril.