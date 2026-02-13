Escapar de una emergencia en el IES Castro Alobre puede ser peligroso: Denuncian desniveles de hasta 10 centímetros

Escalones inmensos en el acceso a la puerta de emergencia Cedida

Las familias del instituto Castro Alobre muestran su preocupación por el estado en el que se encuentran algunas zonas del centro, tanto en el exterior como en el interior, y demandan a la Consellería de Educación una solución. Ya presentaron un escrito y un dossier con las principales deficiencias.

Una de ellas se localiza en la propia salida de emergencia del polideportivo, a la que, para poder acceder, hay que pasar por unos escalones con desniveles que llegan hasta los 10 centímetros. “En caso de estampida, unha persoa pode tropezar e caer ao chan”, explican desde la Anpa. En estas instalaciones, las gradfdas no disponen de escalera de acceso y el perímetro de la pista, protegida por un muro de contención, tiene un talud muy pronunciado. En cuanto a las gradas exteriores, no tienen pasamos y “presentan cedementos”, apuntan en el escrito. De hecho, el año pasado una alumna se fracturó el brazo.

Además, reclaman la limpieza de canalones de la cubierta, la sustitución de las ventanas pendientes, la reparación de los pilares de la planta baja (con armadura a la vista), la reparación de la carpintería en la zona de administración (con carcoma), el pintado interior del edificio de la ESO, aseos adaptados, la eliminación de barreras arquitectónicas en zonas como el salón de actos, la casa del conserje o la cafetería, la sustitución del pavimento o el cambio de puertas, que carecen de sistema antipánico y pesan en exceso.