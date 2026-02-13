El Concello de Vilagarcía señala que los técnicos achacan al asentamiento del terreno la grieta en A Laxe

Estado en el que se encuentra el suelo Gonzalo Salgado

El Concello señala que los técnicos que visitaron la zona consideran que la grieta y el hundimiento de una parte del mirador de A Laxe se debería a un asentamiento del terreno, no a corrimientos de tierras. Sería, por tanto, por cargas sobre la zona vinculadas a la acción de agentes externos.

A principios de la semana pasada estuvieron en este punto tanto el concejal de Obras, José María González, como los responsables de Obras y medio Ambiente, evaluando esta situación. Según la apreciación técnica, apuntan desde Ravella, no habría un desplazamiento de tierra. En todo caso, se decidió proceder al desbroce de la pared del talud de la antigua cantera, con el objetivo de examinar también su estado.

De esta manera, se pretende descartar totalmente que exista un riesgo de corrimiento de tierras hacia la plaza de la parte baja, donde además de una vivienda se encuentra el centro sociocultural de ‘Contra Vento e Marea’. Esta es la principal preocupación de las personas que viven en la zona y del colectivo. En este sentido, desde Ravella hacen un “llamamiento a la tranquilidad”. En función de la siguiente inspección, que se hará cuando no llueva, se determinarán las medidas.

Contacto vecinal

En todo caso, desde el gobierno que preside Alberto Varela inciden en que “o Concello púxose mans á obra tan pronto se lle notificou a incidencia”. Además del personal de Obras y Medio Ambiente y el concejal de este primer departamento, se desplazó a la zona el Servizo Municipal de Emerxencias, que precintó el mirador. Además, indican desde el ejecutivo que están en “permanente contacto” con las asociaciones vecinales de “calquera zona” a través de las reuniones periódicas y del teléfono, en cuanto se produzca cualquier incidencia. En el caso concreto de A Laxe, apuntan que la última reunión celebrada con ‘Contra Vento e Marea’ fue el 18 de febrero de 2025 y que “aínda non se cumpriu o ano”. En este encuentro apuntan que no se abordó la situación del mirador. En cualquier caso, en breve se convocará al colectivo para analizar las necesidades.