El BNG de Vilagarcía celebra que se incluyan sus alegaciones en la ordenanza de Xoán XXIII
Amplían en media hora el periodo a bonificar
El BNG de Vilagarcía celebra la inclusión de sus alegaciones en la Ordenanza Fiscal nºII.18 Reguladora da taxa polo uso do Aparcamento Subterráneo Municipal, de Xoán XXIII. Los nacionalistas señalan que sus aportaciones suponen "un beneficio tanto do conxunto da poboación vilagarciá, así como de todas aquelas persoas empadroadas fóra do noso concello que se acheguen á nosa cidade a mercar ou a desfrutar dos seus locais hostaleiros".
Una de las alegaciones era la ampliación del periodo a bonificar, pasando de 60 a 90 minutos, así como un cambio en la redacción que favoreciese el acceso a las mismas a todas las entidades colaboradoras con el municipio con el Concello, quedando así la puerta abierta a nuevos convenios que puedan surgir. El objetivo de esta alegación es el de "dinamizar e favorecer a rotación".
Además, desde la formación nacionalista también se solicitó una ampliación del periodo de tiempo para abandonar el aparcamiento, pensando sobre todo en las personas con movilidad reducida, lo cual también fue aceptado por el gobierno local.
La aprobación definitiva de la ordenanza de Xoán XXIII llega al Pleno de este mes y desde el BNG señalan que, gracias a sus aportaciones, será "máis accesible para a cidadanía" y supondrá "un beneficio para as veciñas e veciños" y "para todas aquelas persoas que se animen e mercar e a consumir aquí, supoñendo un beneficio importante e dinamizando a nosa economía local".