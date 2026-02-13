Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Capitanía de Vilagarcía abrió 91 expedientes sancionadores durante el año pasado

El número de emergencias a través del CCS de Fisterra ascendió a 68, la mayoría por embarcaciones de recreo a la deriva

Olalla Bouza
13/02/2026 20:52
El capitán, Juan Andrés Pérez, con miembros de su equipo
Cedida
La Capitanía Marítima de Vilagarcía inició el año pasado un total de 91 expedientes sancionadores por infracciones graves, procedentes de 137 denuncias recibidas por infracciones contra la seguridad en el mar y la prevención de la contaminación. En su mayoría, fueron tramitadas por la Guardia Civil y relacionadas con embarcaciones de recreo.

Las inspecciones afectaron a un total de 23 buques mercantes de pabellón extranjero. Además, Capitanía tramitó 1.441 certificados a 641 embarcaciones de pabellón nacional, en su mayoría auxiliares de acuicultura y de pesca local y litoral. Por otra parte, se atendieron, a través del CCS Finisterre, un total de 68 emergencias marítimas, las más frecuentes relacionadas con embarcaciones de recreo a la deriva por falta de propulsión. 

El informe del organismo dependiente de la Dirección de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también recoge la tramitación de 3.793 despachos de buques, principal pesqueros y auxiliares de acuicultura, así como de 7.747 enroles y desenroles, en el ámbito de la Capitanía y de sus distritos (Ribeira, A Pobra, Cambados y O Grove). Su competencia llega desde Río Sieira hasta Punta Faxilda y está dirigida por el capitán Juan Andrés Pérez.

