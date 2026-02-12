Vilagarcía concurre a ayudas para mejorar la imagen de la Plaza de Abastos

Venta de marisco Mónica Ferreirós

La Concellería de Promoción Económica vuelve a concurrir a las ayudas para el impulso de la red de mercados excelentes, con el objetivo de continuar con la modernización de la Plaza de Abastos de Vilagarcía. El departamento que dirige Álvaro Carou se presenta a esta línea de ayudas con una propuesta de acciones de dinamización y revitalización valoradas en 68.108 euros, de los cuales las arcas municipales aportarán 13.621 euros.

Entre estas medidas, se encuentra la adquisición de bolsas sostenibles con el logotipo de la Plaza. Además, dentro del ámbito de mejora del servicio a la clientela, se encuentra la formación al personal de venta para optimizar este proceso, mediante técnicas de mejora de presentación de la mercancía y la imagen del puesto.

Por otro lado, atendiendo a las sugerencias realizadas desde la Dirección Xeral de Comercio- que concede el sello que Vilagarcía ostenta desde 2022- se contrató un estudio de las instalaciones públicas, para darle un estilo más cálido y actual, mejorar la estética y la iluminación de las gradas.

Promoción de la salud

Además, la Plaza acogerá el próximo lunes la sesión 'Pesca Saúde. O mar faiche ben', organizada por el GALP y financiado por el Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Este programa pretende promover el consumo de los productos pesqueros de Arousa y destacar los beneficios que tienen en la salud y bienestar. La charla está abierta al público en general, pero se dirige de forma especial a los profesionales de los mercados de abastos, sector de restauración y al personal sociosanitario. Será en la primera planta del edificio del mercado y comenzará a las 10 horas.