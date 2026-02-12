Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía concurre a ayudas para mejorar la imagen de la Plaza de Abastos

Bolsas con el logotipo del mercado y un cambio en la iluminación son algunas de las actuaciones planteadas

Olalla Bouza
12/02/2026 13:41
Venta de marisco
Venta de marisco
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Concellería de Promoción Económica vuelve a concurrir a las ayudas para el impulso de la red de mercados excelentes, con el objetivo de continuar con la modernización de la Plaza de Abastos de Vilagarcía. El departamento que dirige Álvaro Carou se presenta a esta línea de ayudas con una propuesta de acciones de dinamización y revitalización valoradas en 68.108 euros, de los cuales las arcas municipales aportarán 13.621 euros.

Entre estas medidas, se encuentra la adquisición de bolsas sostenibles con el logotipo de la Plaza. Además, dentro del ámbito de mejora del servicio a la clientela, se encuentra la formación al personal de venta para optimizar este proceso, mediante técnicas de mejora de presentación de la mercancía y la imagen del puesto.

Por otro lado, atendiendo a las sugerencias realizadas desde la Dirección Xeral de Comercio- que concede el sello que Vilagarcía ostenta desde 2022- se contrató un estudio de las instalaciones públicas, para darle un estilo más cálido y actual, mejorar la estética y la iluminación de las gradas.

Promoción de la salud

Además, la Plaza acogerá el próximo lunes la sesión 'Pesca Saúde. O mar faiche ben', organizada por el GALP y financiado por el Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Este programa pretende promover el consumo de los productos pesqueros de Arousa y destacar los beneficios que tienen en la salud y bienestar. La charla está abierta al público en general, pero se dirige de forma especial a los profesionales de los mercados de abastos, sector de restauración y al personal sociosanitario. Será en la primera planta del edificio del mercado y comenzará a las 10 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los atletas cambadeses

Los deportistas del Club de Atletismo Cambados destacan en distintos frentes
María Caldas
Dragan Jovic estará del 20 al 22 de febrero en Ribeira

El Natural Sport saca las últimas plazas disponibles para las clases de Dragan Jovic
María Caldas
imagen de una actuación en el Festival de Comparsas de O Grove

Este es el orden en el que actuarán las comparsas en O Grove
C. Hierro
Chema durante el partido ante el Noia

"Vamos con pies de plomo, cuando llegue el momento pensaremos en grande", dice Chema
María Caldas