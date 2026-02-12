Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Rodrigo de Mendoza recupera la circulación hasta el día 18 con motivo del Entroido

El gobierno local reclama a la Xunta más agilidad y mejor comunicación en esta importante obra de saneamiento

Fátima Frieiro
12/02/2026 17:37
Las obras en Rodrigo de Mendoza han obligado a nuevos cambios tráfico
Las obras en Rodrigo de Mendoza han obligado a nuevos cambios tráfico
Mónica Ferreirós
La avenida Rodrigo de Mendoza ya está abierta al tráfico. Una de las principales entradas a Vilagarcía recupera de forma provisional el doble sentido debido a la coincidencia con las fiestas del Entroido. Será, en todo caso, una vuelta a la normalidad que durará únicamente hasta el miércoles día 18. Desde el gobierno local achacan a su propia gestión el hecho de que se haya podido lograr este “alivio” para la circulación que obliga a los conductores que circulan en dirección al centro a tener que optar por viales alternativos para llegar a su destino. A esta gestión se le suma la aplicación del convenio de la construcción, que prevé vacaciones durante todas las fechas del Carnaval.

Ravella ve como buena noticia que el vial pueda tener doble sentido el martes, día en que se celebra el gran desfile de disfraces y carrozas y para el que se espera –si finalmente las condiciones meteorológicas acompañan– una gran afluencia de público.

El ejecutivo que preside Alberto Varela subraya que desde Ravella comprenden las dificultades técnicas de un proyecto de esta envergadura, realizado desde hace ya años por Augas de Galicia. Aún así reclaman a la Xunta mayor celeridad en su ejecución y también una mejor comunicación en las decisiones que se vayan adoptando.

De hecho la administración municipal recuerda que, de acuerdo con el contrato de la adjudicación, las obras deberían estar listas en abril del año pasado. De momento la Xunta ni ha rematado con la zona de Fexdega ni tampoco con la de la avenida Valle-Inclán más próxima al Mercado de Abastos.

