Vilagarcía

PSOE y BNG avanzan en la negociación del presupuesto para aprobarlo este trimestre

Los nacionalistas ponen sobre la mesa para el nuevo documento la reforma integral del barrio de A Lomba

Fátima Frieiro
12/02/2026 17:34
El alcalde, Alberto Varela y la edila Tania García en un pleno de Vilagarcía.jpg
El alcalde, Alberto Varela y la edila Tania García en un pleno de Vilagarcía.jpg
Mónica Ferreirós
Cuenta atrás para la aprobación del presupuesto de este 2026 con los votos de PSOE y BNG. Al menos eso es lo que se desprende de la última reunión mantenida entre responsables del gobierno local y representantes nacionalistas para abordar el contenido del que es el documento económico más importante del año. La idea de ambas formaciones, tal y como también se acordó tras la aprobación del presupuesto de 2025, es que las cuentas se lleven a debate plenario en este primer trimestre. Estas están siendo ultimadas por los servicios técnicos municipales, tal y como constatan desde Ravella.

Los dos partidos aprovecharon para hacer repaso de las cuestiones que están todavía pendientes, como es la humanización de la calle Vicente Risco. Desde Ravella recuerdan que e3l proyecto solo está pendiente de que se ratifique la propuesta de adjudicación por parte de la Xunta Local de Goberno. Es, dicen, “cuestión de días”. Respecto al proyecto de humanización de la Rúa San Roque el ejecutivo trasladó a los nacionalistas que el documento técnico ya está listo y solo pendiente de que se formalice el préstamo que incluía el presupuesto de 2025.

El alcalde, Alberto Varela, agradeció la actitud del BNG. “É a demostración de que o diálogo contribúe á estabilidade e iso redunda nuns mellores servizos á cidadanía, que para iso nos elixiron”, declaró el primer edil.

Por su parte el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, puso sobre la mesa algunas de las cuestiones que su formación entiende que deben estar comprometidas en el documento económico como son la humanización integral del barrio de A Lomba. “Alomenos débese levar a cabo unha primeira fase que afectaría á Rúa Pepín”, declaró el nacionalista, que puso en valor las aportaciones de su grupo a las cuentas.

