La Biblioteca de Vilagarcía organiza un taller de confección de máscaras de Entroido

Una actividad en la biblioteca Mónica Ferreirós

La Biblioteca Pública Rosalía de Castro se suma a las celebraciones del Entroido organizando un taller infantil de confección de máscaras, que se llevará a cabo el viernes 20 de febrero, a partir de las 18 horas. Será en las dependencias situadas en la Rúa Castelao. Es una actividad gratuita, dirigida a la infancia a partir de los seis años de edad. Podrán acudir solos o acompañados por un adulto.

El taller tiene una duración de 90 minutos y será impartido por la compañía ‘Juste Kamishibai, papel de teatro’. El número de plazas disponibles asciende a quince y se cubrirán por rigurosa orden de inscripción. Para anotarse, las personas interesadas deben dirigirse al mostrador de la Biblioteca. Es una de las actividades carnavalescas que el Concello organiza para la infancia, además del Baile en la Praza da Peixería