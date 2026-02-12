Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Una gran grieta bordea el mirador de A Laxe y causa preocupación vecinal

Temen que más lluvias provoquen desprendimientos que afectarían a una vivienda y al centro sociocultural 

Olalla Bouza
12/02/2026 22:46
Estado en el que se encuentra el suelo
Estado en el que se encuentra el suelo
Gonzalo Salgado
Las intensas lluvias de estas semanas abrieron una gran grieta en la zona donde se encuentra la antigua cantera de A Laxe, hoy reconvertida en mirador, y la situación preocupa a la asociación vecinal ‘Contra vento e marea’, que reclama al Concello una solución estable.

El agujero comienza en donde está una vivienda, ya en la calzada, y se extiende por todo el empedrado que rodea la madera del mirador. El Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil ya fue a vallar la zona.

La asociación vecinal explica que ya sucedió algo similar hace poco más de un año y los operarios municipales acudieron a la zona para rellenar un hueco que se había abierto. Sin embargo, ahora volvió a resquebrajarse el suelo de una manera más profunda. Desde ‘Contra Vento e Marea’ señalan que “ao non haber base de cimentación nin amarres” provoca que, con la lluvia, se ahueque el suelo.

En cualquier caso, la situación preocupa. Se trata de una zona muy transitada, tanto a pie como en coche. Los residentes ya andan con cuidado por la calzada pero temen que el problema se agrave. “É un tema delicado porque se hai un desprendemento cae sobre unha vivenda e o centro sociocultural”, explica un portavoz del colectivo.

Por ello, ya comunicaron la situación al Concello, que ya hace un año aseguró que iba a mantener una reunión con el colectivo. “Non pasou ninguén por aquí”, apuntan. Además, reclaman una solución definitiva a la situación del mirador.

Farolas fundidas y baches

No es la única demanda que tienen en A Laxe, aunque sí la más urgente. Un paseo por la zona es suficiente para comprobar como las lluvias también multiplicaron los baches en las carreteras, que ya eran bastante frecuentes. “É o vial disuasorio a Rodrigo de Mendoza”, señalan desde la asociación, que también apuntan que muchas tapas de alcantarillado se hundieron debido a la fuerte acumulación de agua. Farolas fundidas o vertidos incontrolados en las inmediaciones del pazo, son otras de las quejas de la asociación.

