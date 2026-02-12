El Puerto exige a la empresa que asfaltó Gómez Paratcha la reparación de los desperfectos

Estado en el que se encuentra el vial Mónica Ferreirós

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía ha reclamado a la empresa adjudicataria la reparación de los desperfectos detectados en el firme de la avenida Laureano Gómez Paratcha y la rotonda de O Cavadelo tan solo unos meses después de su asfaltado. Así lo confirman desde la rada, que señalan que ya se han puesto en contacto con la empresa para que proceda a la ejecución de esos trabajos. Dicen desde el Puerto que, dado que la obra está en periodo de garantía, debe ser la adjudicataria la que se haga cargo de los arreglos. Por lo tanto la actuación no supondrá un coste adicional para la Autoridad Portuaria.

Eso sí, los trabajos deberán esperar a que las condiciones meteorológicas sean mejores para facilitar que los desperfectos no vuelvan a darse si sigue lloviendo.

Fuertes críticas

Lo cierto es que el estado de este vial de entrada a la ciudad ha suscitado numerosas críticas por parte de los conductores en las últimas semanas por presentar este importantes baches y desconchados. Elementos que ponen en riesgo la seguridad vial.

O Cavadelo y Gómez Paratcha ya registran baches tras solo dos meses de su asfaltado Más información

Los desperfectos se han detectado tanto en el vial principal como en la parte exterior de la rotonda.

Cabe recordar que esta es una importante zona de tránsito no solo para los turismos, sino también para camiones de más envergadura.