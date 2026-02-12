El acusado de intentar matar a un hombre en Vilagarcía para vengar a su padre irá cuatro años a un centro psiquiátrico

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra condena a cuatro años de internamiento psiquiátrico al hombre que intentó apuñalar a otro, al que creía autor de la muerte de su padre, durante el verano de 2024. El acusado, Antonio C., confesó los hechos y aceptó la pena impuesta, muy lejos de los 13 años de prisión que solicitaba la Fiscalía. Se le considera autor de un asesinato con alevosía en grado de tentativa.

El juicio se celebró en la sección cuarta del tribunal provincial y tan solo hizo falta una sesión, ya que el hombre reconoció los hechos y hubo conformidad entre las partes. La acusación renuncia a presentar recurso, por lo que el fallo, dictado en la sala ‘in voce’, es firme.

Además de los cuatro años de internamiento, el tribunal también le impone como medida de seguridad la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 14 años, manteniendo una distancia mínima de 500 metros respecto a ella, su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado deberá indemnizar a la víctima con 8.345 euros por lesiones, secuelas, intervención quirúrgica y daños estéticos, así como el abono de 592 euros por los gastos sanitarios ocasionados al Sergas.

Informes forenses

Las forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) han explicado ante el tribunal sus informes de imputabilidad sobre el acusado en los que concluyen que este hombre padece un trastorno paranoide con ideas delirantes que se ve agravado por un consumo de cocaína. Este diagnóstico fue ratificado por el psiquiatra que le trata en el Centro Penitenciario de A Lama. Debido a su enfermedad, el acusado “actúa en función de una creencia falsa” por lo que “su comprensión de los hechos está profundamente alterada”. Las forenses indicaron que necesita tratamiento farmacológico, seguimiento psiquiátrico y “un abandono total de las drogas”.

Asimismo, consideran necesario que el acusado siga tratamiento médico incluso de forma involuntaria, al no ser consciente de su enfermedad. El hombre reconoció en la sala todos los hechos que se le imputan y aceptó la condena impuesta por el tribunal provincial en todos sus términos.

Así fueron los hechos

La agresión, que pudo ser mortal, se produjo sobre las 22 horas del 14 de septiembre de 2024, en el exterior de un bar de López Ballesteros. Tanto el condenado como la víctima se encontraban en la calle fumando cuando, de forma repentina, Antonio C., de 38 años de edad, sacó una navaja, la colocó en la garganta de la víctima y le dijo: “Te voy a matar”, antes de apuñalarlo en dos ocasiones. Como consecuencia de este ataque, el agredido sufrió heridas de gravedad en la lengua, la boca y el hombro izquierdo. Los informes forenses recogen además secuelas permanentes, como cicatrices y un perjuicio estético leve. En el momento del los hechos, fueron muchos los que se encontraban en el bar y que vieron lo sucedido, causando una gran conmoción. Pronto llegaron los servicios médicos y, poco después, el hombre se entregó en la Comisaría, reconociendo los hechos. La misma actitud mostró durante el juicio. Al considerar que es también víctima de un trastorno paranoide, el tribunal decidió imponer una pena de cuatro años de internamiento en un centro psiquiátrico y no enviarlo a prisión.

El padre del acusado era Ramón CC, cuyo cadáver apareció tiroteado y quemado en 1998 en un lugar de la carretera entre Caldas y Catoira. Por estos hechos, hubo dos condenados, uno de ellos el hombre que fue apuñalado por el hijo del asesinado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideró que no quedaba acreditada su participación en el crimen, por el que solo Severino Padín Leiro cumplió condena íntegra. Tampoco el móvil del crimen quedó esclarecido, aunque los investigadores lo vincularon a un posible ajuste de cuentas.