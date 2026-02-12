Mi cuenta

CCOO reclama una ambulancia de soporte vital básico para la comarca de O Salnés

El sindicato ya trasladó la demanda a la Consellería, ante la próxima licitación del transporte sanitario

Olalla Bouza
12/02/2026 19:17
El sindicato Comisións Obreiras reclama a la Xunta de Galicia la recuperación de una ambulancia de Soporte Vital Básico, operativa 12 horas al día durante todo el año, para dar cobertura a la comarca de O Salnés y con base en Vilagarcía. Una demanda que trasladan ante la licitación del nuevo concurso de transporte sanitario en Galicia y que ya trasladaron a la Consellería.

Recuerdan que esta ambulancia ya existía en la comarca y que su retirada supuso “un prexuízo, tanto para a cidadanía como para os profesionais sanitarios, xa que incrementa os tempos de resposta, sobrecarga os servizos existentes e dificulta unha atención rápida”. Por ello, también pidieron el apoyo de los concellos.

