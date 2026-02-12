Mi cuenta

Vilagarcía

Aparecen una quincena de frailecillos muertos en la playa de Carril

Quienes los vieron alertaron a Emerxencias de las aves estaban a lo largo del arenal

Fátima Frieiro
12/02/2026 16:17
Uno de los frailecillos aparecidos en Carril
Uno de los frailecillos aparecidos en Carril
Las personas que caminaban por el paseo marítimo de Vilagarcía por la mañana descubrieron al menos a 15 frailecillos muertos a lo largo de la playa de Carril. No es la primera vez que estos ejemplares que crían en zonas como Islandia, Noruega o Groenlandia aparecen en la costa de O Salnés.

Cabe recordar que hace poco más de una semana que una familia que paseaba por A Lanzada localizaba a varios ejemplares, algunos vivos y otros muertos. Quienes los avistaron llamaron a Emerxencias para alertar de lo sucedido.

