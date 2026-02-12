Aparecen una quincena de frailecillos muertos en la playa de Carril

Uno de los frailecillos aparecidos en Carril

Las personas que caminaban por el paseo marítimo de Vilagarcía por la mañana descubrieron al menos a 15 frailecillos muertos a lo largo de la playa de Carril. No es la primera vez que estos ejemplares que crían en zonas como Islandia, Noruega o Groenlandia aparecen en la costa de O Salnés.

Cabe recordar que hace poco más de una semana que una familia que paseaba por A Lanzada localizaba a varios ejemplares, algunos vivos y otros muertos. Quienes los avistaron llamaron a Emerxencias para alertar de lo sucedido.