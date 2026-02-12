Acepta seis meses de prisión por emitir en Vilagarcía certificados covid sin tener autorización

Prueba de covid realizada en O Salnés durante la pandemia Mónica Ferreirós

El responsable de dos clínicas en Vilagarcía y Milladoiro aceptó seis meses de prisión por falsedad documental y estafa, tras admitir que llegó a emitir 511 certificados PCR de pruebas de covid-19 sin tener autorización. Otras tres personas acusadas han aceptado 3 meses de cárcel como colaboradoras.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, había fijado para este jueves y viernes la vista contra estos cuatro acusados, a los que Fiscalía atribuía un delito continuado de falsedad documental y estafa, por el que pedía --además de multas-- 6 años de prisión para el “responsable último” de las clínicas; 4 años y 4 meses al encargado de la clínica de Vilagarcía, y 3 años y 6 meses a dos empleadas de los establecimientos.

Sin embargo, la vista no se ha llegado a celebrar porque las partes han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado la tipología de las penas teniendo en cuenta el montante económico estafado y ha rebajado a tres de los acusados al nivel de cómplices y no autores.

El tribunal provincial también tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, dado que los acusados han consignado 3.350 euros en concepto de responsabilidad civil antes del inicio de la vista.