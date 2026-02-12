Mi cuenta

Diario de Arousa

Acepta seis meses de prisión por emitir en Vilagarcía certificados covid sin tener autorización

La Audiencia tuvo en cuenta la atenuante de reparación de daño, ya que consignaron algo más de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil

Olalla Bouza
12/02/2026 20:35
Prueba de covid realizada en O Salnés durante la pandemia
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El responsable de dos clínicas en Vilagarcía y Milladoiro aceptó seis meses de prisión por falsedad documental y estafa, tras admitir que llegó a emitir 511 certificados PCR de pruebas de covid-19 sin tener autorización. Otras tres personas acusadas han aceptado 3 meses de cárcel como colaboradoras.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, había fijado para este jueves y viernes la vista contra estos cuatro acusados, a los que Fiscalía atribuía un delito continuado de falsedad documental y estafa, por el que pedía --además de multas-- 6 años de prisión para el “responsable último” de las clínicas; 4 años y 4 meses al encargado de la clínica de Vilagarcía, y 3 años y 6 meses a dos empleadas de los establecimientos.

Sin embargo, la vista no se ha llegado a celebrar porque las partes han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado la tipología de las penas teniendo en cuenta el montante económico estafado y ha rebajado a tres de los acusados al nivel de cómplices y no autores.

El tribunal provincial también tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño, dado que los acusados han consignado 3.350 euros en concepto de responsabilidad civil antes del inicio de la vista.

