Vilagarcía confía en el tiempo y mantiene de momento toda el programa de Entroido

El gran desfile es el evento estrella del carnaval vilagarciano Gonzalo Salgado

Pese a las fuertes lluvias Vilagarcía se muestra optimista y mantiene, de momento, toda la programación ideada para el Entroido. No es la primera vez que la capital arousana espera hasta el último minuto para decidir si sigue adelante o no con el desfile del martes. Es de las pocas actividades que se realiza al aire libre, de ahí que siempre sea necesario atender a las previsiones meteorológicas. En todo caso la Concellería de Cultura recuerda que este viernes es el último día para inscribirse en el desfile-concurso. Las personas y grupos interesados deben acudir a las dependencias del Auditorio y anotarse como máximo hasta las 13:30 horas. El departamento que dirige Sonia Outón repartirá este año 7.300 euros en premios. El concurso será evaluado por un jurado conformado por personas del mundo de la cultura, la música, comunicación, diseño y otros ámbitos. Se valorará especialmente la interacción con el público, la espectacularidad, la originalidad, la espontaneidad y la animación, así como el empleo de la lengua gallega oral o escrita.

El desfile-concurso es el evento estrella del Entroido vilagarciano, pero no el único. De hecho el lunes es el gran baile infantil. Será a partir de las 17 horas en la Praza da Peixería y este año centrará su temática en las emociones. De hecho habrá talleres de pinta caras, elaboración de chapas y disfraces y creación de un mural. La animación musical será a cargo de La Duendeneta y se organizarán juegos y coreografías guiadas para amenizar el evento. Todos los participantes recibirán de regalo un “emotiglobo”.

A mayores en el calendario está programado el festival de comparsas de Vilaxoán, el viernes 20 a las ocho y media de la tarde y justo al día siguiente – a las 19:30– será el tradicional Enterro da Sardiña. Coincide en fecha con el Baile de Piñata de Gato Negro, que entierra su sardina el domingo 22.