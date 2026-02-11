Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Upta impulsa una moción para compensar a autónomos afectados por obras urbanas

Fátima Frieiro
11/02/2026 19:57
Eduardo Abad y Jesús Diéguez, de UPTA, presentaro el congreso junto a Medeiros, de UGT.jpg
Eduardo Abad y Jesús Diéguez, de UPTA, en una presentación anterior
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) impulsará una moción municipal dirigida a todos los ayuntamientos de España para que se vayan incorporando medidas de compensación económica para los autónomos afectados por las obras de humanización urbana.

Upta indica que las actuaciones de mejora del espacio público tienen un impacto económico directo y demostrable sobre el pequeño comercio y sobre los servicios de proximidad. Desde la entidad que preside el vilagarciano Eduardo Abad indican que se constata que la disminución del tránsito peatonal se traduce en importantes pérdidas económicas. “En los casos de afección intensa, cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y a la visibilidad de los establecimientos, la caída de facturación puede alcanzar, de media, hasta el 30% mientras duran las obras”, dicen. Señalan que el impacto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que las obras de humanización urbana suelen tener una duración media aproximada de seis meses, periodo durante el cual los autónomos deben seguir haciendo frente a los costes fijos como alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales. Dice UPTA que un pequeño negocio soporta sobre 1.500 euros año en tasas locales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La fecha fijada para el remate de las tareas era el 13 de febrero

La obra de O Ramal se retrasa hasta el 30 de abril tras pedirlo la empresa
Fátima Frieiro
Imagen de losetas levantadas en calles de O Grove

Utilizar hormigón e instalar cámaras: soluciones para los problemas de calles peatonales de O Grove
C. Hierro
La Asociación Río Gallo recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Vilagarcía

La asociación Río Gallo recauda más de 300 kilos de alimentos para la Protectora de Vilagarcía
Fátima Pérez
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo

Las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra cierran esta vía al tráfico rodado
C. Hierro