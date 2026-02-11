Upta impulsa una moción para compensar a autónomos afectados por obras urbanas

Eduardo Abad y Jesús Diéguez, de UPTA, en una presentación anterior Mónica Ferreirós

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) impulsará una moción municipal dirigida a todos los ayuntamientos de España para que se vayan incorporando medidas de compensación económica para los autónomos afectados por las obras de humanización urbana.

Upta indica que las actuaciones de mejora del espacio público tienen un impacto económico directo y demostrable sobre el pequeño comercio y sobre los servicios de proximidad. Desde la entidad que preside el vilagarciano Eduardo Abad indican que se constata que la disminución del tránsito peatonal se traduce en importantes pérdidas económicas. “En los casos de afección intensa, cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y a la visibilidad de los establecimientos, la caída de facturación puede alcanzar, de media, hasta el 30% mientras duran las obras”, dicen. Señalan que el impacto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que las obras de humanización urbana suelen tener una duración media aproximada de seis meses, periodo durante el cual los autónomos deben seguir haciendo frente a los costes fijos como alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales. Dice UPTA que un pequeño negocio soporta sobre 1.500 euros año en tasas locales.