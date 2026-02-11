Mi cuenta

Vilagarcía

La obra de O Ramal se retrasa hasta el 30 de abril tras pedirlo la empresa

El Concello aclara que los trabajos están en plazo para que puedan ser financiados con los Next Generation

Fátima Frieiro
11/02/2026 19:21
La fecha fijada para el remate de las tareas era el 13 de febrero
Las obras de la parcela de O Ramal, que transformarán la fachada marítima de Vilagarcía, acabará más tarde de lo previsto inicialmente. El gobierno local acaba de ampliar hasta el 30 de abril el plazo de ejecución de los trabajos tras estudiar la propuesta de la empresa adjudicataria, que fue la que pidió la prórroga. Tras pedir también un informe jurídico propio y otro a la dirección de obra el ejecutivo aceptó la propuesta. Esta se apoya en que hay circunstancias ajenas a la empresa que impiden que la obra pueda acabar en el plazo acordado.

El proyecto recupera para el uso público y zona verde una superficie de 4.300 metros cuadrados

Cabe recordar que el proyecto tenía un plazo de ejecución inicial de ocho meses contados desde el pasado 13 de junio, día en el que se firmó el acta de replanteo. Así pues este debería estar terminado mañana. No va a ser así. Desde el Concello exponen que ya desde el principio se fueron sucediendo una serie de incidencias, como la celebración del Atlantic Fest, y también imprevistos como la necesidad de contratar a una empresa autorizada para la retirada del amianto de la nave anexa a la playa de A Concha. Más tarde tuvo lugar la inundación de los sótanos de la construcción y hubo que realizar el replanteo de la canalización de servicios que no se ajustaban a lo que figuraba en los planos. A mayores las lluvias persistentes de los últimos meses dificultaron en gran medida las tareas.

Los fondos, en tiempo

El proyecto de recuperación de la fachada marítima de Vilagarcía se financia con cargo a los fondos Next Generation correspondientes al Plan de Sustentabilidade Turística en Destino e implica una inversión de 1.120.041 euros. Dado que el programa europeo también amplió hace meses su fecha de finalización –quedando esta fijada para el 30 de mayo en lo que a término de obra se refiere y el 30 de junio para su justificación– la prórroga no afectaría a los fondos, que podrán utilizarse igualmente al seguir el Concello cumpliendo con los requisitos de la convocatoria.

Gran zona verde

La intervención en O Ramal es uno de los grandes proyectos de este mandato. La intención es recuperar para el uso de la ciudadanía una superficie de 4.300 metros cuadrados, que se convertirán en una gran zona verde y de recreo que conectará el parque Miguel Hernández y el puerto deportivo con la playa de A Concha-Compostela.

