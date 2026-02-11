Mi cuenta

Vilagarcía

Estos son los diez viales de Vilagarcía que tendrán reductores de velocidad

El presupuesto de la actuación asciende a 34.600 euros, que serán financiados con cargo a los fondos +Provincia

Fátima Frieiro
11/02/2026 12:33
Imagen de una obra anterior en la calle Alejandro Cerecedo, que está en la lista de actuaciones del nuevo plan municipal
G.S.
El Concello de Vilagarcía ejecutará medidas de calmado de tráfico y seguridad vial en un total de diez puntos del municipio. Lo hará con una inversión de 34.600 euros, que se financiarán a través de los fondos +Provincia de la Diputación de Pontevedra que le corresponden a la capital arousana.

En esta ocasión las actuaciones llegarán a las calles San Martín, A Lagoa y Piñeiro (en Sobrán), A Concha y Progreso (en A Torre). Además se trabajará en Alejandro Cerecedo, Perrón (en Rubiáns), Veiga de Aldea (Cea), Duque de Terranova y Manuel Antonio.

El proyecto prevé la construcción de "lombos" y la elevación de pasos de peatones, así como la señalización horizontal y vertical correspondiente. La ejecución de este plan de calmado de tráfico tiene como objetivo elevar la seguridad del tránsito peatonal en vías en las que se ha detectado que los vehículos circulan con exceso de velocidad, lo que implica un riesgo elevado para las personas. El problema es mayor en aquellas calles en las que se ha llevado a cabo la ampliación del mismo y la mejora en la pavimentación. Desde el Concello señalan que las calles elegidas están en la lista atendiendo a peticiones realizadas por los vecinos y en base a informes técnicos y policiales.

En el centro y en el rural

En el caso de Alejandro Cerecedo los trabajos consisten en el acondicionamiento del paso elevado actual, que se encuentra muy deteriorado. Primero se demolerá la actual plataforma de hormigón y luego se habilitará una nueva. En Manuel Antonio habrá que tirar parte de las aceras para ponerlas a la misma altura que el nuevo paso de peatones que se va a elevar.

Ravella expone que el plan se diseñó siguiendo la "Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la red del Estado". De forma concreta tanto los "lombos" como los pasos elevados se construirán - una vez fresados- con una capa de mezcla botuminosa caliente y densa, de seis centímetros de espesor.

