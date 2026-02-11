Mi cuenta

Vilagarcía

El plazo para anotarse a los talleres de estimulación cognitiva termina este viernes

Es una actividad para personas mayores y hay 60 plazas disponibles

Fátima Frieiro
11/02/2026 13:15
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
El plazo para inscribirse en los talleres "Actívate" de estimulación cognitiva está abierto hasta este viernes. El Concello hace esta advertencia al darse cuenta de que en las hojas de inscripción hay un error, dado que en ellas pone que la fecha tope es mañana.

La actividad es gratuita y hay un total de 60 plazas disponibles a dividir en grupos de veinte. El registro de las solicitudes se realiza en las propias dependencias de la Concellería de Persoas Maiores, en el Concello. La iniciativa tiene carácter presencial y será en el Auditorio con dos turnos: uno de febrero a junio y otro de septiembre a diciembre.

