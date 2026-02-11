El plazo para anotarse a los talleres de estimulación cognitiva termina este viernes

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El plazo para inscribirse en los talleres "Actívate" de estimulación cognitiva está abierto hasta este viernes. El Concello hace esta advertencia al darse cuenta de que en las hojas de inscripción hay un error, dado que en ellas pone que la fecha tope es mañana.

La actividad es gratuita y hay un total de 60 plazas disponibles a dividir en grupos de veinte. El registro de las solicitudes se realiza en las propias dependencias de la Concellería de Persoas Maiores, en el Concello. La iniciativa tiene carácter presencial y será en el Auditorio con dos turnos: uno de febrero a junio y otro de septiembre a diciembre.