El Consello Regulador acoge la presentación de resultados del plan de monitoreo en tiempo real

Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

El Consello Regulador acoge este jueves a partir de las cinco de la tarde la presentación del proyecto MoMenNTO. Será un acto en el que se dará cuenta de los resultados de esta iniciativa pionera que controlará en tiempo real la salud del mejillón en la batea ayudando así a anticipar situaciones de tensión y a tomar decisiones más inteligentes en la gestión de los cultivos.

Cabe destacar que MoMeNTO es un proyecto que se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidade del Ministerio para la Transición Ecológica, cofinanciado por la UE. Está liderado por el CSIC, con la participación de Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo y el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Además cuenta con el Consello Regulador do Mexillón de Galicia como socio estratégico y que ofrece su experiencia sectorial.

Durante el tiempo de investigación quienes participaron en MoMeNTO combinaron las tareas en laboratorio con las de campo colaborando de forma directa con el sector mitilícola. Así pues, entre otras cuestiones, se analizaron las respuestas del mejillón a diferentes condiciones térmicas utilizando sensores avanzados, mientras que en las bateas de las Rías Baixas y del Delta del Ebro se probó la tecnología en vivo.