Adiós a Arlequín, el gran templo de los pequeños tesoros y colecciones

Mari Méndez regenta desde hace 26 años la tienda de regalos Arlequín, que ahora cierra por su jubilación Gonzalo Salgado

Una de las cosas más extrañas que la clientela le pidió a Mari Méndez en su tienda de Arlequín fue un desatascador. Y eso que el escaparate no deja lugar a dudas. El pequeño negocio ubicado en las galerías del Casino es la delicia de aquellos que adoran los pequeños detalles, los regalos diferentes y las colecciones que – como muchas otras cosas– han ido en decadencia en los últimos años. Mari empezó a atender detrás del mostrador en esas mismas galerías hace 26 años. “Primero estábamos en el local que hay enfrente de Sargadelos y luego ya nos vinimos para aquí”, recuerda. Su marido era representante de varias casas comerciales y por eso decidieron abrir una tienda de regalos. “Poco después incorporé las figuras para eventos como bodas, bautizos y comuniones. Fuimos el primer negocio de Vilagarcía que los tuvo, dado que antes solo se conseguían en pastelerías”, recuerda.

Ahora esos elementos ya no se venden tanto como antes. “Hay menos bodas y también menos comuniones”, recalca. La evolución de la sociedad también se plasma en los regalos. “Por ejemplo las muñecas de porcelana y los carruseles con movimiento tenían mucha salida. Tanto en Navidad como para comuniones. Ahora a los niños ya se les regala un móvil, no una caja de música”, apunta.

Detalles para todos los gustos

Las estanterías de Arlequín son un paseo por la historia de varias generaciones. “Lo que no tenemos son juguetes de marcas, pero después hay absolutamente de todo”, indica la dueña. De hecho ella misma reconoce que “ahora que estoy revisando el almacén para sacar cosas para la liquidación estoy encontrando productos que no sabía ni que tenía”.

Arlequín también fue durante años la típica tienda de souvernirs que los turistas visitaban para llevarse un recuerdo de la ciudad. “Hubo una época que los que venían se llevaban mucho brujitas o hórreos. Ahora la gente viaja mucho más y no se lleva tantas cosas”, reconoce. Aún así siguen luciendo estos elementos típicos de la zona de Galicia en las múltiples estanterías que hay dentro del local. En ellas también se ve cerámica gallega. “La hemos vendido muchísimo en todos estos años. Es uno de los productos que tiene más salida”, dice Mari. Mucho menos los típicos dedales que se coleccionaban en muchas familias con diferentes motivos decorativos y cuya compra es testimonial.

Durante años los turistas paraban en esta tienda para llevarse de recuerdo pequeñas brujas y hórreos a modo de “souvenirs”

Las muñecas de porcelana son otro de los regalos que destacan si te fijas por fuera en el escaparate de este negocio. “Ahora también se venden menos”, apunta Mari.

La vendedora recuerda la gloria comercial de las galerías del Casino, en donde el goteo en el cierre de negocios ha ido a más en los últimos años. “Por aquí pasaba muchísima gente para cruzar. Con la peatonalización, al sacar los coches y al ser las calles más anchas se ve mucho menos tránsito”, declara. A su lado una joyería acaba de cerrar sus puertas – también por jubilación– y enfrente otra tienda de regalos dijo adiós ya hace tiempo. “El pequeño comercio lo tiene complicado, la verdad”.

Arlequín por su parte estará abierta hasta junio. “Los clientes pueden acercarse todavía porque habrá cosas a muy buen precio”. Mari reconoce que echará de menos el trato con la gente y tantas anécdotas e historias compartidas. Eso sí, apunta que “es momento de pasar a otra fase, mi jubilación”.