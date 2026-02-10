Mi cuenta

Xoanqui Ameixeiras enseña la versatilidad del abadejo en un nuevo taller gastronómico

La cita es este jueves en la Praza de Abastos a partir de las 11:30 horas

Fátima Frieiro
10/02/2026 16:10
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
MONICA VILA
La Praza de Abastos de Vilagarcía acoge este jueves a partir de las once y media de la mañana una nueva sesión del taller gastronómico capitaneado por Xoanqui Ameixeiras. En esta ocasión el cocinero hablará de la versatilidad del abadejo, uno de los pescados blancos más preciados.

La asistencia a la sesión es gratuita y es en la zona gastronómica situada en la primera planta. Aunque no es necesario inscribirse se recomienda confirmar asistencia a través de http://www.ticket.vilagarcia.gal

El taller está incluido dentro de la iniciativa "O calendario da ría na túa mesa", organizada por la Concellería de Turismo mediante una subvención del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro y para poner en valor los recursos marítimos.

