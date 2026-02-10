Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Un camión pierde parte de su carga en la rotonda de acceso al Puerto de Vilagarcía

El incidente provocó retenciones, al tratarse de una zona muy transitada

Olalla Bouza
10/02/2026 17:23
Un momento del incidente
Conductores ayudando
Gonzalo Salgado
Un camión perdió parte de su carga en la rotonda de acceso al Puerto, generando importantes retenciones en un momento de importante tránsito. El camión, de una empresa de Catoira, procedía del Puerto y se disponía a continuar su camino por la N-640. Sin embargo, al pasar por la rotonda en un momento dado se abrieron las compuertas traseras, vertiéndose toda la mercancía por la carretera.

El incidente no fue a más y no hubo que lamentar ningún tipo de daño. El conductor recibió la ayuda ciudadana para meter la carga en el camión. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía, que reguló el tráfico.

