Un camión pierde parte de su carga en la rotonda de acceso al Puerto de Vilagarcía

Conductores ayudando Gonzalo Salgado

Un camión perdió parte de su carga en la rotonda de acceso al Puerto, generando importantes retenciones en un momento de importante tránsito. El camión, de una empresa de Catoira, procedía del Puerto y se disponía a continuar su camino por la N-640. Sin embargo, al pasar por la rotonda en un momento dado se abrieron las compuertas traseras, vertiéndose toda la mercancía por la carretera.

El incidente no fue a más y no hubo que lamentar ningún tipo de daño. El conductor recibió la ayuda ciudadana para meter la carga en el camión. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía, que reguló el tráfico.