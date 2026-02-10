Mi cuenta

Vilagarcía

Ravella reprocha a Fajardo que no exija responsabilidades al PP por el estado de Valle-Inclán

Fátima Frieiro
10/02/2026 14:56
El gobierno local de Vilagarcía ha decidido responder a las críticas del portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, respecto del estado de deterioro que presenta la avenida Valle-Inclán. Primero el ejecutivo atribuye esos problemas a las obras de saneamiento que está ejecutando en la zona Augas de Galicia y lamenta que a Fajardo “lle custe tanto criticar e esixir responsabilidades ao PP e que, para tratar de ocultar esta querencia, culpe ao equipo de Alberto Varela de situacións provocadas por outros e que corresponde a outros solucionar”.

El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno

EU exige responsabilidades al gobierno local por el mal estado de la avenida Valle-Inclán

Más información

La administración municipal insiste en que “por moito que trate de obvialo todo o mundo sabe que é a Xunta de Galicia quen promove esa obra e a quen lle corresponde repoñer as pavimentacións afectadas unha vez rematen os traballos”. Además Ravella defiende su gestión alegando que “son incontables as peticións de axilidade na execución que levamos realizando ao organismo autonómico dende o inicio das obras, ao igual que as nosas xestións ante a Xunta demandando que asuma o arranxo integral das avenidas Valle-Inclán e Rodrigo de Mendoza cando conclúa a instalación dos tanques de tormentas”.

De hecho hace unas semanas que el alcalde apuntó que el gobierno local colaborará con la Xunta para que el arreglo integral de esos citados viales. Lamenta el Concello que Fajardo mantenga silencios sobre el estado de la avenida Laureano Gómez Paratcha, de titularidad de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

