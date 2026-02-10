Mar expone a las cofradías de Arousa informes que avalan el depósito de los áridos del Lérez

La conselleira do Mar estuvo con patrones de la Ría

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, expuso a responsables de las cofradías de la Ría de Arousa los informes técnicos que avalan el punto de depósito de áridos procedentes del dragado del Lérez y que se sitúa, precisamente, en aguas arousanas.

Villaverde comunicó a un total de 12 colectivos los avances en el proyecto de dragado del érez ahora que la Xunta tiene en tramitación la parte ambiental y el proyecto técnico, que contempla un presupuesto de 11,9 millones de euros. La responsable autonómica dice que la inversión dará respuesta a las necesidades del sector marisquero de la Ría de Pontevedra, así como a las instalaciones del club naval de Pontevedra y la dársena de As Corbaceiras, afectadas por la falta de calado.

La conselleira recordó al sector que el punto de vertido , el denominado B y a más de 100 metros de profundidad, fue validado por el Ministerio de Transición Ecológica en base al informe del Cedex, el organismo estatal de referencia en materia de dragados. Ese informe – dice Mar– recomienda este enclave y aborda sus garantías ambientales.

Villaverde subrayó que los áridos que se van a depositar son de categoría A, la de más alta calidad, como se evidenció en catas realizadas.