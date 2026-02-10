El PP recoge las peticiones vecinales de Trabanca Badiña: "Es una parroquia que se siente desatendida"

El PP mantuvo un encuentro con la directiva de la asociación de vecinos de Trabanca Badiña

Representantes del Partido Popular de Vilagarcía se reunieron con responsables de la asociación de vecinos de Trabanca Badiña para conocer de primera mano sus necesidades. Los conservadores indican que el colectivo puso sobre la mesa su malestar por el estado de mantenimiento general de la parroquia. La situación del parque, con aceras rotas y problemas de accesibilidad, es la cuestión que más les urge a los afectados.

Los conservadores exponen que a ese deterioro se suman los baches en la carretera y el mal estado de la fuente vecinal, que sufrió importantes destrozos en un accidente de tráfico el pasado mes de noviembre. "Los vecinos no alertan de que ya faltan piedras de la fuente. Pedimos al gobierno de Varela que, sino no va a arreglarla de inmediato, al menos retire y guarde las piedras para evitar que desaparezcan y poder reconstruirla en un futuro", dicen los populares.

Las impresiones del PP tras el encuentro es que la parroquia "se siente desatendida".

La "inseguridad"

Los conservadores exponen que uno de los puntos más críticos tratados en la reunión fue "la creciente sensación de inseguridad en la zona". Situaciones como la proximidad de una narcocasa que "genera miedo en el vecindario". El PP considera "inaceptable" esta situación. "Nos preocupa que las familias de Vilagarcía no se sientan seguras en sus barrios", subrayan

Cabe recordar que fue justo en fiestas navideñas cuando la asociación vecinal comparecía públicamente para presentar su particular carta a los Reyes Magos, en la que exigían la solución de las diferentes problemáticas que ahora han trasladado al Partido Popular.