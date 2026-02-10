Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El PP recoge las peticiones vecinales de Trabanca Badiña: "Es una parroquia que se siente desatendida"

Los conservadores se acercaron al parque para constatar las principales demandas del barrio

Fátima Frieiro
10/02/2026 14:21
El PP mantuvo un encuentro con la directiva de la asociación de vecinos de Trabanca Badiña
El PP mantuvo un encuentro con la directiva de la asociación de vecinos de Trabanca Badiña
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Representantes del Partido Popular de Vilagarcía se reunieron con responsables de la asociación de vecinos de Trabanca Badiña para conocer de primera mano sus necesidades. Los conservadores indican que el colectivo puso sobre la mesa su malestar por el estado de mantenimiento general de la parroquia. La situación del parque, con aceras rotas y problemas de accesibilidad, es la cuestión que más les urge a los afectados.

Los conservadores exponen que a ese deterioro se suman los baches en la carretera y el mal estado de la fuente vecinal, que sufrió importantes destrozos en un accidente de tráfico el pasado mes de noviembre. "Los vecinos no alertan de que ya faltan piedras de la fuente. Pedimos al gobierno de Varela que, sino no va a arreglarla de inmediato, al menos retire y guarde las piedras para evitar que desaparezcan y poder reconstruirla en un futuro", dicen los populares.

Las impresiones del PP tras el encuentro es que la parroquia "se siente desatendida".

La "inseguridad"

Los conservadores exponen que uno de los puntos más críticos tratados en la reunión fue "la creciente sensación de inseguridad en la zona". Situaciones como la proximidad de una narcocasa que "genera miedo en el vecindario". El PP considera "inaceptable" esta situación. "Nos preocupa que las familias de Vilagarcía no se sientan seguras en sus barrios", subrayan

Cabe recordar que fue justo en fiestas navideñas cuando la asociación vecinal comparecía públicamente para presentar su particular carta a los Reyes Magos, en la que exigían la solución de las diferentes problemáticas que ahora han trasladado al Partido Popular.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A la derecha, Desi Rivadulla

Desi Rivadulla y Alma Pérez suman dos bronces para el Costado TKD Boiro
María Caldas
Un momento del incidente

Un camión pierde parte de su carga en la rotonda de acceso al Puerto de Vilagarcía
Olalla Bouza
La investigación se inició en octubre del 2025 a raíz de una denuncia de robo con fuerza

Detenido un hombre de 35 años de Caldas por robos con fuerza y hurto en Gondomar
Fátima Pérez
Imagen de unos de los vehículos afectados

Roban en varios vehículos en el término municipal de Ribeira
Sandra Rey