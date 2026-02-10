El Concello de Vilagarcía contrata un estudio morfodinámico para la playa de O Preguntoiro

Vistas de la playa de O Preguntoiro

El Concello de Vilagarcía acaba de contratar la redacción de un estudio de morfodinámica mediante el que analizar los fondos y las corrientes marinas, los movimientos de las ondas y los arrastres de áridos, en la playa de O Preguntoiro. El objetivo es que el arenal de Vilaxoán vuelva a presentar las mejores condiciones para su uso y disfrute por parte de la ciudadanía, según explican desde el gobierno local. Será la empresa Aquática Ingeniería Civil la que realizará este trabajo, por un importe de 18.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

"A praia do Preguntoiro é para o executivo local un recurso moi importante para a dinamización de Vilaxoán, tanto dende o punto de vista lúdico e turístico como produtivo", señalan fuentes municipales. Así lo entienden también desde la vecindad y desde la Confraría de Pescadores Virxe do Rosario, que llevan tiempo reclamando soluciones a las administraciones competentes, Portos de Galicia y Costas del Estado. El Concello actúa como interlocutor principal y gestor de estas demandas.

Intervenciones anteriores

A la dualidad competencial se suma que el Concello ya fue objeto de dos regeneraciones anteriores (en los años 2015 y 2019), cuyos resultados desaparecieron en poco tiempo, fruto de la erosión del mar. De hecho, la playa presenta actualmente una importante pérdida de arena en la parte central, quedando al descubierto pozos de saneamiento y tuberías de hormigón que, además de afear el espacio, suponen un riesgo para los bañistas, según recalcan desde Ravella.

Fueron las reticencias tanto de la entidad autonómica como de la estatal las que llevan al Concello a dar un paso adelante, encargando este estudio, "mantendo firme o compromiso cos colectivos de Vilaxoán", señalan fuentes municipales.

El objetivo es que este estudio sirva para conocer al detalle el comportamiento y efectos del mar sobre el arenal, con la finalidad de diseñar propuestas de regeneración que resulten permanentes, "ou, cando menos, duradeiras a longo prazo", apunta Ravella que, "con estas garantías", confía en que Portos y Costas acojan "con maior interese" las iniciativas de regeneración y se decidan a invertir en la playa de O Preguntoiro. En cualquier caso, el Presupuesto municipal ya reserva para este año, a través del crédito, una partida de 250.000 euros para destinar a la playa de Vilaxoán y a la de Bamio.