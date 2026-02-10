Convocan una concentración para pedir la licitación de la escuela infantil de Vilagarcía

Cartel de la concentración

Personal de la escuela infantil municipal convoca una concentración para reclamar la licitación del centro, situado en A Xunqueira. Piden el apoyo de la ciudadanía para mejorar sus condiciones, ante los atrasos en el pago de las nóminas. El contrato se otorgó hace treinta años y lleva desde 2019 prorrogado. En el Pleno de enero, la edil del área, Tania García, señaló que se estaba trabajando en la elaboración de los pliegos.

La CIG, que respalda esta convocatoria, lleva más de un año denunciando esta situación, que incluso perjudicó a la plantilla en la firma del último convenio (que establecía diferencias de hasta 200 euros para los contratos licitados en 2025 y los más antiguos)

La central nacionalista también denunció el retraso en el pago de las nóminas o los abonos en dos partes.

Desde la empresa respondieron a este respecto que se debe a la falta de actualización de las tarifas, de la disminución de la matrícula y de la ausencia de un mecanismo estable de compensación del déficit mensual. Por ello, reclamaban una solución por parte de la administración local. Tanto la CIG como Esquerda Unida reclamaron, en varias ocasiones, la municipalización de este servicio.

En cualquier caso, la plantilla lo que reclama es la licitación del servicio. Así lo plantearán en una concentración que tendrá lugar el sábado, a las 11:30 horas, en la Praza de Ravella. Llaman a las familias y a la ciudadanía en general a participar de esta protesta