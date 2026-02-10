Mi cuenta

A Pedreira, primera confirmación de Festivala

Se celebrará en Vilagarcía el 30 de mayo

Olalla Bouza
10/02/2026 21:12
Público durante la pasada edición de Festivala
Público durante la pasada edición de Festivala
Mónica Ferreirós
La décima edición de Festivala, que se celebrará el 30 de mayo en Vilagarcía, cuenta ya con su primera confirmación. Se trata de Ugía Pedreira, que une sobre el escenario la canción tradicional gallega con ritmos de folk, ska, electrónica y latina. Pero destaca, sobre todo, por una sugerente voz, llena de matices. En la década de 2010 llegó a escenarios de toda la comunidad autónoma con su banda Marful y, desde entonces, también hizo colaboraciones con formaciones como Berrogüeto o artistas como Sés, entre otros.

Llega a Festivala en una celebración muy especial, la de la primera década de la fiesta que llegó para cambiar el panorama. Y es que con carteles llenos de nombres masculinos, el evento que organiza O Soño de Lilith apuesta por las creadoras, en el más amplio sentido de la palabra. Para este año, promete una celebración por todo lo alto, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo. Por el momento, el de A Pedreira es el único nombre que se conoce, pero desde la organización ya prometen “sorpresas”. Además de la fecha y de este avance, ya salió a la luz el cartel de esta edición, diseñado por Lidia Cao, artista mural de Ordes especializada en representar a figuras femeninas. Son algunos de los atractivos que ya llaman a participar en Festivala.

Cartel de la actuación
Cartel de la actuación
Cedida
