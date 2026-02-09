Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Xunta y DOP refuerzan la comercialización y promoción del mejillón con 500.000 euros

Fátima Frieiro
09/02/2026 17:03
Se aumentará la seguridad en las descargas de mejillón en A Illa
Se aumentará la seguridad en las descargas de mejillón en A Illa
| Gonzalo Salgado
La Xunta de Galicia y el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia han reforzado su colaboración para llevar a cabo iniciativas de mejora de la promoción y comercialización del bivalvo certificado. Así se recoge en el convenio autorizado ayer por el Consello da Xunta y que firmarán la Consellería do Mar y la entidad responsable del control y certificación de este producto acuícola, el único en España con este reconocimiento.

El acuerdo incluye una aportación de 300.000 euros por parte de la administración autonómica y el importe restante, de 200.000 euros, le corresponden al Consello Regulador. La inversión permitirá sufragar medidas como la monitorización del rendimiento del bivalvo y que resulta determinante para la estimación de su valor nutritivo, comercial y ecológico.

También se recogen otras actividades promocionales como es el caso de la utilización de influencers que fusionan entretenimiento, proyección, creatividad y contenidos con un gran potencial de interacción para la marca Mexillón de Galicia. Otras acciones son la elaboración de una historia gráfica y una jornada de exaltación que contará con representantes del sector para mostrar la versatilidad culinaria del molusco estrella de la Ría.

