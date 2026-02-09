Vecinos de Abelle, en Rubiáns, denuncian las trombas de agua que anegan los viales

Imagen de la inundación en la Rúa Abelle

Los vecinos de la Rúa Abelle, en la parroquia de Rubiáns, no pueden más. Llevan años soportando auténticas riadas cada vez que llueve y que afectan directamente a los accesos a sus viviendas y propiedades. Apuntan que el problema no es, en concreto, este año. “No es por los temporales y por la acumulación de lluvia. Es un problema de la canalización que arrastra del monte todo el agua y hace que en este vial te empapes hasta los tobillos”, indican unos vecinos del entorno.

De hecho sus quejas se remontan a años atrás porque no solo baja el agua, sino también restos de lodo y tierra que repercuten también en el mal estado del firme de la carretera. “Es todo un abandono, ya no sabemos qué hacer”, indican.

Con "cuatro gotas"

La cuestión –explican los vecinos– es que la bajada del agua no está canalizada y “si eso no se soluciona el problema se va a volver a repetir una y otra vez”. De hecho reclaman al Concello que actúe porque “esto es inviable. No podemos seguir así”. Sus quejas ya fueron públicas hace meses exactamente por el mismo motivo, pero no se ha dado ningún paso a nivel práctico para poder mejorar la situación. “Estamos abandonados, no nos parece normal y no queremos seguir así”, subrayan.