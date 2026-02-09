Ravella contrata trabajos extra para arreglar los desperfectos del temporal

Las lluvias se han cebado de forma importante con la comarca en los últimos meses Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía contratará trabajos extraordinarios para poder resolver cuanto antes y de la forma más urgente los desperfectos que la oleada de temporales ha dejado en las carreteras y caminos del término municipal. La Xunta de Goberno acaba de aprobar la adjudicación a las empresas Covsa y Marconsa, que realizarán tareas tanto en el centro urbano como en el rural.

Según fuentes municipales los trabajos suman un total de 36.200 euros, que se suman a otros 18.000 que se destinarán al alquiler de vehículos y maquinaria para agilizar la reparación de los servicios básicos en momentos en los que conflúen varias incidencias, como es el caso.

Estas contrataciones –dice Ravella– son complementarias a las intervenciones programadas de antemano en los respectivos planes de asfaltado y de saneamiento que se ejecutan año tras año.

Viales concretos

Las carreteras en las que está previsto actuar son aquellas que presentaban cierto grado de deterioro que se vio agravado por las lluvias. Esto –además de suponer un riesgo para la circulación– también influye negativamente en la fluidez del tráfico. En la zona urbana se realizarán trabajos en las calles de Vilagarcía, Carril y Vilaxoán. Por su parte en el ámbito rural se actuará en caminos de Faxilde, Galáns, Bamio, Renza y Aralde.

Desde el Concello subrayan que en todos los casos se trata de actuaciones menores, no de intervenciones integrales como las que se recogen en el denominado plan de asfaltados. Precisamente el del año 2025, que incluía la reposición del firme en diez viales, está pendiente de que deje de llover para terminarse. Queda solo el pintado de la señalización horizontal en varios de ellos y la pavimentación – en concreto–de la Rúa Marxiada. La administración local recalca que estos trabajos no pueden llevarse a cabo con normalidad debido a las lluvias intensas. Aún así en el caso de la Rúa Marxiada las canalizaciones para la recogida de pluviales ya están instaladas, lo que evitará las incómodas acumulaciones de agua en las zonas de tránsito.

Ravella incide en que la empresa á la que se le adjudicó el servicio de alquiler por horas de vehículos y maquinaria para refuerzo del parque móvil municipal en situaciones de gran demanda es Galsur Proyectos y Obras. El contrato – según apuntan fuentes municipales– tendrá de validez hasta finales de este año y permitirá a la administración local contar con los equipos necesarios para poder atender varias incidencias a la vez, acortando de este modo la duración de las averías que se puedan registrar.

Lo cierto es que las borrascas y temporales han dejado algunos viales con muchas deficiencias, de ahí que haya que actuar ya en ellos.