O Castro de Baión anima a los pacientes del Hospital do Salnés

La asociación aprovechó la época carnavalesca para realizar una visita

Olalla Bouza
09/02/2026 20:32
La asociación durante la visita al Hospital
La asociación durante la visita al Hospital
Cedida
La asociación O Castro, de Baión, y el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se alían para que no falten las sonrisas en el centro de Ande. Miembros del colectivo, aprovechando la inminente llegada del Entroido, acudieron disfrazados para amenizar la jornada de los pacientes de Ande o de aquellos que esperan por una prueba médica. 

El objetivo es “acompañar e levar un punto de alegría ás persoas hospitalizadas, lembrándolles que o Entroido tamén é ilusión e esperanza, mesmo dentro dun hospital”, según explicó Pepe Sabarís, presidente del colectivo.

La iniciativa forma parte de las acciones de humanización de la atención sanitaria así como del plan de voluntariado de la asociación vilanovesa.

