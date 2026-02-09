La Xunta destina 1,5 millones a certificados de profesionalidad que se imparten en O Salnés

Reguera estuvo en las instalaciones de Captioma, en la Praza da Estación

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó las instalaciones de la firma Captioma Salnés, entidad ubicada en Vilagarcía y que imparte dos certificados de profesionalidad para personas desempleadas gracias a una aportación de cerca de 160.000 euros de la administración autonómica.

Durante la visita el responsable político conoció de primera mano el desarrollo de las acciones formativas. Los dos cursos que se imparten abarcan especialidades vinculadas a la gestión administrativa y a la creación de páginas web, ámbitos en los que existe una gran demanda de profesionales cualificados. Desde la Xunta apuntan que en Vilagarcía se llevan a cabo un total de 13 acciones formativas por parte de seis entidades, lo que supone una inversión de más de 810.000 euros. En el caso del global de la comarca de O Salnés son 23 las acciones para personas desempleadas que se ejecutan gracias a una inversión de cerca de 1,5 millones.

El delegado territorial aprovechó su intervención para recordar que “a política de emprego é a mellor política social que se pode facer” y animó al alumnado a aprovechar al máximo estas oportunidades formativas que tienen al lado de casa.