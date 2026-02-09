Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Xunta destina 1,5 millones a certificados de profesionalidad que se imparten en O Salnés

Fátima Frieiro
09/02/2026 16:49
Reguera estuvo en las instalaciones de Captioma, en la Praza da Estación
Reguera estuvo en las instalaciones de Captioma, en la Praza da Estación
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó las instalaciones de la firma Captioma Salnés, entidad ubicada en Vilagarcía y que imparte dos certificados de profesionalidad para personas desempleadas gracias a una aportación de cerca de 160.000 euros de la administración autonómica.

Durante la visita el responsable político conoció de primera mano el desarrollo de las acciones formativas. Los dos cursos que se imparten abarcan especialidades vinculadas a la gestión administrativa y a la creación de páginas web, ámbitos en los que existe una gran demanda de profesionales cualificados. Desde la Xunta apuntan que en Vilagarcía se llevan a cabo un total de 13 acciones formativas por parte de seis entidades, lo que supone una inversión de más de 810.000 euros. En el caso del global de la comarca de O Salnés son 23 las acciones para personas desempleadas que se ejecutan gracias a una inversión de cerca de 1,5 millones.

El delegado territorial aprovechó su intervención para recordar que “a política de emprego é a mellor política social que se pode facer” y animó al alumnado a aprovechar al máximo estas oportunidades formativas que tienen al lado de casa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevo sendero azul en Sanxenxo

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve
C. Hierro
Entroido en Arousa 2025

Rianxo ya tiene listo su amplio programa de actividades para celebrar seis días de Entroido
Fátima Pérez
Los deportistas del Natural en Torrevieja

Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España
María Caldas
Vistas de la estación de tren desde la de autobuses

La futura estación intermodal de Vilagarcía se pone en marcha
Olalla Bouza