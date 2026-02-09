Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía intercepta a dos personas con alcoholemia positiva y conducción errática

En la ronda de vigilancia los agentes detectaron una infracción en un local por superar el horario de cierre

Fátima Frieiro
09/02/2026 16:41
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detectaron al menos dos alcoholemias positivas en dos conductores que circulaban de forma errática por viales municipales. El primero de ellos fue en la avenida Laureano Gómez Paratcha y la mujer que iba al volante fue parada por los agentes tras cometer varias infracciones en materia de circulación. Fue ahí cuando los policías le practicaron la prueba de alcoholemia, arrojando esta un resultado positivo en grado de infracción administrativa.

La otra alcoholemia se registró en la Rúa As Pías hacia García Hermo. Fue cuando un vehículo circulaba de forma errática y estuvo a punto de causar un siniestro viario por salida de vía debido a los bandazos que realizaba. Tras practicarle la prueba el hombre es investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Según fuentes policiales en la ronda de vigilancia del cumplimiento de horarios de cierre de los establecimientos hosteleros se detectó una infracción por superar la hora fijada.

Desde la Policía Local colaboran además en la campaña especial de vigilancia y control de vehículos de transporte de mercancías y colectivo de viajeros que se desarrolla hasta el 15 de febrero en todo el territorio nacional participando las policías locales, autonómicas y la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En el marco de esta campaña la Policía Local de Vilagarcía realizará controles aleatorios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevo sendero azul en Sanxenxo

Sanxenxo añade un nuevo Sendero Azul y se convierte en líder nacional con nueve
C. Hierro
Entroido en Arousa 2025

Rianxo ya tiene listo su amplio programa de actividades para celebrar seis días de Entroido
Fátima Pérez
Los deportistas del Natural en Torrevieja

Lluvia de medallas para los taekwondistas arousanos en el Campeonato de España
María Caldas
Vistas de la estación de tren desde la de autobuses

La futura estación intermodal de Vilagarcía se pone en marcha
Olalla Bouza