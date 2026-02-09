La Policía intercepta a dos personas con alcoholemia positiva y conducción errática

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detectaron al menos dos alcoholemias positivas en dos conductores que circulaban de forma errática por viales municipales. El primero de ellos fue en la avenida Laureano Gómez Paratcha y la mujer que iba al volante fue parada por los agentes tras cometer varias infracciones en materia de circulación. Fue ahí cuando los policías le practicaron la prueba de alcoholemia, arrojando esta un resultado positivo en grado de infracción administrativa.

La otra alcoholemia se registró en la Rúa As Pías hacia García Hermo. Fue cuando un vehículo circulaba de forma errática y estuvo a punto de causar un siniestro viario por salida de vía debido a los bandazos que realizaba. Tras practicarle la prueba el hombre es investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Según fuentes policiales en la ronda de vigilancia del cumplimiento de horarios de cierre de los establecimientos hosteleros se detectó una infracción por superar la hora fijada.

Desde la Policía Local colaboran además en la campaña especial de vigilancia y control de vehículos de transporte de mercancías y colectivo de viajeros que se desarrolla hasta el 15 de febrero en todo el territorio nacional participando las policías locales, autonómicas y la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En el marco de esta campaña la Policía Local de Vilagarcía realizará controles aleatorios.