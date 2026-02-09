La futura estación intermodal de Vilagarcía se pone en marcha

Vistas de la estación de tren desde la de autobuses Gonzalo Salgado

La Xunta y el Concello de Vilagarcía dieron un paso muy importante para caminar juntos de cara a desbloquear la demandada estación intermodal. Los gobiernos local y autonómico mantuvieron una reunión en la que se abordó el proyecto y se tuvieron en cuenta las aportaciones de Ravella. Acudieron el alcalde, Alberto Varela, y la edil de Urbanismo, Paola María Mochales; así como la directora xeral de Mobilidade, Judith Fontela. Un encuentro que desde el ejecutivo municipal habían solicitado ya a finales de 2024.

La Consellería de Presidencia, que asume esta actuación, anuncia que actualizará el proyecto constructivo de la intermodal que ya estaba previsto, así como que incluirá la reurbanización del entorno. También estudiará el cierre de la actual estación de autobuses y sus futuros usos. En este sentido, desde el ejecutivo que preside Alberto Varela muestran su confianza en que “como se expuxo, sexan tidas en conta as melloras formuladas para a urbanización da zona afectada e a reutilización da estación de autobuses, que agora quedarán en o uso para o que foron concibidas inicialmente”.

Un momento de la reunión Cedida

Destacan desde Ravella el “espírito de colraboción” del encuentro, que consideran un “avance”, tras cinco años de espera. El primer acuerdo se alcanzó en 2021, cuando la actuación dependía de la Consellería de Infraestruturas y, al frente de la misma, se encontraba Ethel Vázquez. Un año después, el Concello consiguió de Adif la cesión de los terrenos necesarios para ejecutar la intermodal. Este proyecto se enmarca en la previsión de la Xunta de revisar y adecuar las estaciones de autobuses que están en funcionamiento en Galicia, con especial atención al impulso de la intermodalidad, con el objetivo de “favorecer o uso do transporte público, ao ampliar as alternativas de viaxe”, apuntan desde el gobierno gallego, que señala que mantiene su “compromiso de mellorar as condicións para a mobilidade da cidadanía, optimizando a oferta de servizos de transporte regular de persoas viaxeiras por estrada”.

Conexión con la comarca

Ambas administraciones inciden en la importancia que este proyecto tiene no solo para Vilagarcía, sino para todo O Salnés. En este sentido, desde la Xunta recuerdan que son 22 las líneas que unen los municipios de la comarca con la capital, a través del transporte interurbano. El año pasado, viajaron en autobús desde López Ballesteros un total de 675.000 personas usuarias, un 15 por ciento más que las registradas en 2024. Vilagarcía cuenta, además, con 1.557 beneficiarios de la tarjeta Xente Nova y 1.086 de la tarifa +65, con las que sus titulares disponen de hasta 60 viajes gratis al mes. “Este proxecto, aínda que sexa a desenvolver en Vilagarcía, en realidade ten carácter comarcal”, señalan desde el gabinete que preside Alberto Varela. De hecho, el ejecutivo local incide en que la estación de ferrocarril no solo está en la línea férrea más utilizada de Galicia, con conexión directa a Madrid por la alta velocidad, sino que es la que “da servizo a toda a comarca do Salnés, a principal zona turística da comunidade autónoma”. Por ello, lo consideran una actuación estratégica “para o desenvolvemento territorial e turístico de Vilagarcía e O Salnés, pero tamén de toda Galicia” y valoran “o cambio de actitude” de la Xunta de Galicia. El proyecto previsto para la estación intermodal al de Vilagarcía es el de un intercambiador. Ambas terminales se encuentran a escasos metros de distancia, por lo que su conexión será bastante sencilla.