EU exige responsabilidades al gobierno local por el mal estado de la avenida Valle-Inclán

El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno MONICA VILA

El grupo municipal de Esquerda Unida exige responsabilidades al gobierno local por el mal estado del tramo municipal de la avenida Valle-Inclán. La formación liderada por Juan Fajardo expone que la imagen de este vial es una “evidencia da falta de control, deixadez e permisividade do executivo local coas empresas responsables de realizar as obras públicas no noso concello”.

Los izquierdistas hacen referencia a hundimientos del firme y problemas derivados de la obra de los tanques de tormenta que está ejecutando Augas de Galicia. Fajardo entiende que el equipo de Alberto Varela debe exigir la “reparación integral da rúa” y añade que “non se pode permitir que unha empresa cobre e deixe a vía nese estado calamitoso, moito peor do que estaba, mentres o Concello mira cara outro lado coma sempre”.

Fajardo subraya que este no es un caso aislado. De hecho critica que “é unha forma habitual de actuación do goberno local, permitir que as empresas executen auténticas chapuzas, non esixir responsabilidades e trasladar os problemas á veciñanza”. Cree el líder de EU que esta forma de gestionar es un “malgasto de cartos e recursos públicos e unha falta de respecto á veciñanza”.